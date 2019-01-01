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الصحافة الإسبانية - برشلونة فضل سانشيز وأدريانو على هازارد

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البلجيكي كان قريباً في مناسبتين من برشلونة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة فوت في مناسبتين فرصة التعاقد مع إيدن هازارد، نجم ريال مدريد الجديد، مفضلاً التعاقد مع أهداف أخرى.

هازارد انضم لصفوف النادي الملكي قادماً من تشيلسي مقابل ما يقارب 100 مليون يورو، وسيتم تقديمه مساء الخميس رسمياً لوسائل الإعلام.

وذكرت "موندو" أن برشلونة في 2010 وضع اسم هازارد على لائحة الأسماء المطلوبة لتدعيم الفريق، ولكن فضل ضم ديفيد فيا وأدريانو رغم مطالبة الجماهير بالبلجيكي.

اختيارات المحررين

وضمت القائمة وقتها جاريث بيل، لاعب توتنهام السابق وريال مدريد الحالي، جريجوري فان دير فيل، المدافع الهولندي، مسعود أوزيل وماركو مارين، لاعبا المنتخب الألماني، وجايل كليشي، مدافع مانشستر سيتي سابقاً.

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وتكرر الموقف في 2011، ولكن مرة أخرى قرر برشلونة الرهان على اسماء أخرى وتعاقد مع أليكسيس سانشيز من أودينيزي وسيسك فابريجاس من أرسنال.

وانتقل هازارد في 2012 إلى تشيلسي في النهاية مقابل ما يقارب 30 مليون يورو دُفعت لناديه الفرنسي ليل.

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