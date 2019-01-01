أرسنال يسعى للاقتراب من رقم مانشستر يونايتد

رقم مميز للجانرز في مباريات يوم الإثنين

يسعى لاعبو أرسنال، لاقتراب من رقم مانشستر يونايتد بتحقيق أكبر عدد من الفوز في أيام الإثنين، عندما يواجهون وست هام.

ويستعد أرسنال لمواجهة وست هام، بعد قليل في ختام مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي.

لم يتذوق أي فريق طعم الخسارة يوم الإثنين في البريميرليج أكثر من وست هام برصيد 29 مباراة، بينما حقق أرسنال الفوز في 39 مباراة ثاني أكثر الفريق بعد مانشستر يونايتد الذي حقق الفوز 43 مرة.

ولم يحقق لاعبو أرسنال الفوز إلا مرتين في آخر 12 مباراة خارج أرضه من ديربيات لندن، إذ تعادل في أربع مباريات وخسر ستة.

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وكان آخر فوز لأرسنال خارج أرضه أمام فرق لندن، في أكتوبر 2018 على حساب فولهام، ومن قبلها كريستال بالاس في ديسمبر 2017.

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز الحادي عشر من جدول الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.