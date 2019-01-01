أرسنال يسعى لاستغلال تشاكا لدعم منتصف ملعبه

صفقة جديدة تلوح في الأفق..

تحدثت تقارير صحفية إنجليزية عن عزم أرسنال استغلال الرحيل المتوقع لجرانيت تشاكا في سبيل تدعيم منتصف ميدان الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو حتى بالميركاتو الصيفي.

وأصبح رحيل تشاكا هو مسألة وقت لا أكثر في أعقاب الهجوم الجماهيري العنيف عليه والذي أدى إلى قيامه برمي قميص أرسنال في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس بملعب الإمارات.

وعلى الرغم من قيام الدولي السويسري بتبرير فعلته بأنها بسبب الضغط الجماهيري والهجوم اللا أخلاقي الذي تعرض له، ولكن أيامه باتت معدودة، ويُعد ميلان الإيطالي هو أبرز المهتمين بالحصول على خدماته.

لكن الجديد أنه وبحسب صحيفة "ميرور"، فإن فريق بوروسيا مونشنجلادباخ قد دخل على خط التفاوض مع تشاكا من أجل استعادته مجددًا في المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي يُريد أرسنال أن يستغله.

أوناي إيمري، المدير الفني لأرسنال، يضع عينه نصب التعاقد مع دينيس زكريا، متوسط ميدان مونشنجلادباخ، والذي يُعد واحدًا من أبرز المواهب في الدوري الألماني في آخر سنتين.

مانشستر يونايتد هو الآخر يسعى إلى ضم زكريا في محاولة لتعويض الرحيل المتوقع لبول بوجبا، وفي ظل رغبة أولي جونار سولشاير في دعم منتصف الملعب الذي يُعاني الأمرين في هذه الفترة.

إلا أن أرسنال سوف يحاول استغلال تشاكا في سبيل إقامة صفقة تبادلية مع جلادباخ، أو على الأقل استمالة النادي لصف الفريق اللندني في إطار الصراع على الدولي السويسري المتوقع في الصيف المقبل.

يذكر أن دينيس زكريا والبالغ من العمر 22 عامًا هو النجم الأول حاليًا لكتيبة المدرب ماركو روز، والتي تتصدر جدول ترتيب البوندسليجا، وقد شارك في 11 مباراة وسجل هدفين وصنع اثنين آخرين.