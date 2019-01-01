أرسنال يراقب ظهير بنفيكا تمهيداً لضمه في الصيف

اللاعب يمتاز بالحس الهجومي المميز وهناك اهتمام كبير بضمه من أندية إسبانية وإنجليزية

أرسل نادي أرسنال الإنجليزي، كشافيه من أجل متابعة أليكس جريمالدو مدافع نادي بنفيكا البرتغالي.

المدرب أوناي إيمري يبحث عن تدعيمات بدفاع الفريق، خاصة في مركز الظهير الأيسر والأيمن خلال الصيف القادم.

بيريز: لماذا أشتري مهاجمًا ولدي الأفضل في العالم؟

الإسباني ناتشو مونريال تعرض للعديد من الإصابات في الفترة الأخيرة، وسط تحفظات شديدة على مستوى سياد كولاسيناك الدفاعي.

الأمر الذي دفع إيمري للتفكير في جريمالدو، وفقاً لما أكدته صحيفة "آبولا" البرتغالية.

🔝 بهذه الروح دخل الملكي ديربي مدريد وبهذه الروح أيضًا يغادر لـ أمستردام للدفاع عن لقبه 👑🏆



( 🎥 : IG\Realmadrid) pic.twitter.com/4xeaRVkJCd — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019

وأوضحت الصحيفة أن بعض كشافي أرسنال تواجده في مباراة بنفيكا مع ناسيونال ماديرا الأخيرة بالدوري.

خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية

المهمة لن تكون سهلة أمام المدفعجية لاقتناص الصفقة، بوجود اهتمام كبير بضمه من أندية أتليتيكو مدريد وإنتر ونابولي ومانشستر سيتي.

جريمالدو يتميز بأداء الواجبات الدفاعية والهجومية على أكمل وجه، حيث سجل 6 أهداف وصنع 5 بالموسم الحالي.