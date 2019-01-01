أرسنال مستعد لدفع جزء من راتب أوزيل للتخلي عنه

يبدو أن أيام أوزيل في أرسنال باتت معدودة بعد رفض أوناي إيمري الاعتماد عليه

قرر نادي أرسنال التخلي عن مسعود أوزيل، صانع ألعاب الفريق، في أسرع وقت ممكن بعد خروجه من حسابات أوناي إيمري.

أوزيل لم يتواجد في قائمة أرسنال لمواجهة وست هام في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إنّ أرسنال يحاول التخلص من اللاعب نظرًا لحصوله على أعلى راتب في الفريق بواقع 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وتلقى النادي عرضًا من الدوري الصيني بجانب رغبة إنتر ميلان في الحصول على خدمات صاحب الـ 30 عامًا على سبيل الإعارة.

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🔵 لعب 35 مباراة

⚽️ سجّل 36 هدفًا



💢 اللاعب بات قريبًا جدًا من الانضمام لـ تشيلسي وفقًا للعديد من التقارير الصحفية🗞️ pic.twitter.com/pqfUbmLXxd — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

وقد يوافق أرسنال على إعارته لإنتر ودفع جزء من راتبه وذلك لأجل تخفيض النفقات، رغم أنّ إدارة الفريق تحاول بيعه بصورة نهائية.

أوزيل جدد عقده العام الماضي وأصبح أكثر لاعب في الفريق تقاضيًا للراتب.