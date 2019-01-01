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أرسنال يعرض أوزيل على إنتر ويوفنتوس

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حالة من الغموض حول موقف الألماني مسعود أوزيل من البقاء أو الرحيل عن أرسنال

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يبذل نادي أرسنال الإنجليزي، مجهودات مكثفة هذا الشهر، من أجل التخلي عن صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل.

المدرب أوناي إيمري يبدو غير مقتنع بقدرات أوزيل، حيث استبعده من بعض المباريات الهامة للفريق، كان أخرها الخسارة من وست هام بهدف نظيف السبت الماضي.

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موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي أكد أن راتب أوزيل يعتبر أحد أهم الأسباب لرغبة أرسنال في بيع أوزيل.

وأوضح أن النادي اللندني قام بعرض اللاعب على الثنائي الإيطالي إنتر ويوفنتوس هذا الشهر.

ويطمح المدفعجية في التخلص من أوزيل في يناير الجاري، لتوفير راتبه الذي يصل إلى 300 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

وفي حالة بيع صاحب الـ30 عاماً، سيتمكن أرسنال من استغلال مبلغ انتقاله للإنفاق على تدعيم الفريق.

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ويأتي ذلك بعدما أكد إيمري هذا الأسبوع، أن ناديه لا يمتلك الأموال الكافية لشراء لاعبين في يناير ويسعى فقط لاستعارة مدافع وجناح.

يُذكر أن أرسنال يحاول حالياً التعاقد مع دينيس سواريز لاعب وسط برشلونة، في صفقة قد تقلل من دقائق لعب أوزيل مع الفريق.

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