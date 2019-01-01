أرسنال قد يُنقذ شاكيري من جحيم دكة ليفربول

صفقة مميزة إن حدثت..

يبدو وأن شيردان شاكيري، لاعب ليفربول، يعيش أيامه الأخيرة داخل الريدز، فالدولي السويسري في طريقه للرحيل عن ملعب الأنفيلد عاجلًا أم آجلًا، وذلك حسبما أشارت تقارير صحفية إنجليزية.

شاكيري كان قدم انضم إلى ليفربول قادمًا من ستوك سيتي الموسم الماضي، وقد أدرك أن دوره في أن يكون بديلًا وهو ما أبدع فيه الموسم الماضي، لكن الوضع تغير كثيرًا هذا الموسم، ويعتبر قد خرج من حسابات مدربه يورجن كلوب.

وبحسب ما تحدثت عنه التقارير، فإن أرسنال يُراقب عن كثب وضعية شاكيري استعدادًا للانقضاض عليه والتعاقد معه، ولكن الأقرب أن تكون هذه العملية في الصيف المقبل لا الشتاء كما قد يظن البعض.

صاحب الـ 28 عامًا لم يشارك هذا الموسم مع فريقه سوى في أربع مباريات على مختلف الأصعدة وكلها كان بديلًا فيها، ليكون إجمالي عدد الدقائق التي شارك فيها حتى الآن هي 25 دقيقة فقط، وبالطبع هذا قد يوضح سوء وضعيته.

وعلى الرغم من ما يُقاسيه شاكيري في الفترة الراهنة، إلا أنه من غير المتوقع أن يوافق كلوب على رحيله في يناير المقبل في إطار سعيه للحفاظ على القائمة الكاملة لفريقه، ولكن اللاعب نفسه لن يقبل بالبقاء بعد نهاية هذا الموسم.

التقارير أيضًا أكدت على أن شاكيري قد أبلغ أصدقائه المقربين بأنه قد قرر الفرار من جحيم دكة البدلاء الذي يعيش فيه حاليًا، وأن وكيله بالفعل بدأ بالبحث عن نادٍ جديد له، في الوقت الذي يسعى آرسنال لتقوية خط هجومه بضم عنصر جديد بقوة لاعب بايرن ميونخ الأسبق.

يذكر أن شاكيري قد خرج في تصريحات صحفية في الأسابيع الماضي عبّر فيها عن إحباطه مما آلت إليه الأمور وألمح على أنه غير راضٍ عن الطريقة التي يعامله بها كلوب في الآونة الأخيرة..