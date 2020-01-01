أرسنال يحاول ضم حارس إنتر

اللاعب خارج الحسابات مع فريقه حالياً

أوضحت تقارير إيطالية أن هناك اهتمام من أرسنال بالتعاقد مع يونوت رادو، حارس إنتر المعار إلى جنوى، بعد ابتعاده عن المشاركة مع ناديه في اللقاءات الأخيرة.

رادو الروماني يلعب منذ الموسم الماضي معاراً مع الجريفوني من إنتر، وتلقى إشادات عدة عن المستويات التي قدمها رفقة فريقه العام الماضي، وفي أمم أوروبا للشباب الصيف الفائت.

وذكر "إف سي إنتر نيوز" أن خمسة أندية استعلمت عن إمكانية التعاقد مع الحارس الشاب خلال انتقالات يناير الجارية بعد التوتر الواقع بعلاقته مع جنوى.

وكشف التقرير أن أرسنال، وست هام، نيس، فيورنتينا، وتورينو طلبوا ضم الحارس بشكل نهائي، ولكن إنتر رفض الأمر لأنه ليس عازماً على بيعه من الأساس.

وصرح وكيل اللاعب أوسكار دامياني أن جنوى أخبره بأن رادو أصبح الحارس الثاني بعد عودة ماتيا بيرين من صفوف يوفنتوس قبل أيام قليلة، وأنه سيبحث عن نادي يمنحه المشاركة أساسياً.

ولم يستبعد الوكيل فكرة عودة رادو لإنتر من جديد في انتقالات يناير، أو الخروج معاراً لنادي آخر خلال الشهر الجاري، ثم الانضمام مجدداً للنيراتزوري في الصيف القادم.

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رادو من مواليد 1997، وانضم لقطاع الناشئين في إنتر منذ 2014، ولكن لم يسبق له بعد تمثيل الفريق الأول.