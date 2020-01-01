رسمياً.. فلامنجو يعلن رحيل بابلو ماري لأرسنال

الصفقة الأولى للمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي، اليوم الأربعاء، عن رحيل مدافعه الإسباني بابلو ماري، منتقلاً لنظيره الإنجليزي أرسنال بفترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أرسنال دخل الميركاتو الحالي، طامحاً للتعاقد مع مدافع جديد، نظراً للنقص الشديد الذي يعانيه الفريق، وبالأخص بعد إصابة كالوم تشامبرز وغيابه حتى نهاية الموسم.

وهو ما دفع النادي اللندني للتوجه نحو ماري، الذي سينضم للفريق على سبيل الإعارة حتى يونيو القادم مع وجود إمكانية الشراء بشكل نهائي.

Chegou a hora de nos despedirmos desse zagueiro que chegou ao Flamengo para deixar a sua marca na nossa história com os títulos da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Pablo Marí, obrigado por tudo. 👏🏆🇪🇸#CRF pic.twitter.com/z5skwsimzO — Flamengo (@Flamengo) January 29, 2020

وقال فلامنجو عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر":"لقد حان الوقت الآن لتوديع المدافع الذي جاء لفلامنجو وصنع الفريق مع النادي بتحقيق لقب الدوري وكوبا ليبرتادوريس، شكراً لك يا بابلو على كل شيء".

ومن المقرر أن يدفع أرسنال مبلغ 4 مليون جنيه إسترليني لفلامنجو نظير الإعارة، مع 8 مليون آخرين في حالة رغبته بشراء بابلو ماري في الصيف.

وحسبما أكدت بعض الصحف الإنجليزية، فمن المتوقع قيام أرسنال بصفقة أخرى قبل إغلاق السوق، لتدعيم فريق المدرب ميكيل أرتيتا.

يذكر أن المدفعجية يلعبون مباراتهم القادمة ضد بيرنلي يوم الأحد القادم بالدوري الإنجليزي، ومن غير المتوقع ظهور ماري باللقاء، مع انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة العطلة الشتوية بالإمارات العربية المتحدة.