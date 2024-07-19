"هالا مدريد" .. الكشف عن هوية حسناء جولر بصورة "الجيم"

صورة شغلت أذهان جماهير الملكي والنجم الشاب

تم الكشف عن هوية الفتاة التي ظهرت مع أردا جولر في أحدث الصور له أثناء العطلة الصيفية للنجم التركي عقب يورو 2024 التي شهدت تألقه رفقة منتخب بلاده.

ويقضي متوسط ميدان ريال مدريد الشاب عطلته ما بين تركيا والمالديف بعد أن التقطته عدسات الإعلام في شواطيء تركيا رفقة صديقته، بالإضافة لنشره صوراً عبر حساباته بالبلد الآسيوي.

وانتشرت في الساعات الماضية صورة لجولر بصالة للتدريبات "الجيم" رفقة فتاة حسناء اتضح أنها بطلة تلفزيون الواقع التركية البريطانية إكين سو عقب أن نشرت هي شخصياً الصورة على حسابها على "X".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم تكتف إكين سو بنشر صورتها مع جولر، بل نشرت تغريدة أخرى كتبت فيها: "هالا مدريد، لقد اكتسبتم مشجعاً جديداً اليوم".

وينتظر أن يعود جولر مطلع أغسطس للتدريبات الجماعية لناديه ريال مدريد الذي سيتجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية لخوض معسكراً تدريبياً وعدة لقاءات ودية تحضيرية للموسم الجديد.