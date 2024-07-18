رفقة صديقته لاعبة السلة .. أردا جولر يطوف العالم أثناء العطلة الصيفية قبل العودة إلى ريال مدريد

اللاعب قدم أداءً جيدًا في يورو 2024

انتهى وقت كرة القدم وحان وقت الاستمتاع بالعطلة الصيفية رفقة الصديقة الحسناء .. هذا الشعار الذي رفعه أردا جولر نجم ريال مدريد عقب فراغه من مهمته مع منتخب بلاده، تركيا، في يورو 2024.

صحيفة آس الإسبانية سلطت الضوء على صاحب الـ19 عامًا وكيفية قضائه لعطلته الصيفية رفقة صديقته لاعب كرة السلة، دورو نيمان، قبل العودة للانضمام إلى تدريبات ريال مدريد استعدادًا للموسم الجديد.

وبدأ جولر عطلته الصيفية بالتوجه إلى مدينة بودروم التركية حيث الشواطئ المذهلة والمياه الزرقاء والمنتجعات الفاخرة، وقد تداول الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو له ولصديقته أثناء قيامهما بأنشطة مختلفة أبرزها السباحة ولعب الكرة الطائرة.

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جولر لم يكتف بتلك النزهة المحلية، بل توجه بعدها إلى جزر المالديف، وقد نشر عدة صور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام له وحده من هناك، ولم يخرج اللاعب عن عادته إضفاء السرية على علاقته بلاعب جلطة سراي لكرة السلة وعدم نشر أي صور لها أو لهما معًا عبر السوشيال ميديا.

يُشار إلى أن نيمان، صديقة جولر، ظهرت معه لأول مرة حين وصل مدريد لتوقيع عقده مع الريال، وقد ظهرت في عدة مناسبات أخرى أبرزها نهائي دوري الأبطال ومباريات يورو 2024.