أرتيتا يسمح لأوزيل بمغادرة أرسنال ويضع قائمة للدعم في يناير

هل يتمكن أرسنال من مراده؟

مع وصول مايكل أرتيتا إلى مقاليد القيادة الفنية لأرسنال، بات من الواضح أن المدرب الإسباني يسعى إلى القيام بثورة داخل ملعب الإمارات في سبيل تحسين النتائج والأداء في المرحلة المقبلة.

الفريق اللندني يحتل حاليًا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، الهدف الأول لأرسنال هذا الموسم.

شبكة "ESPN" كشفت النقاب عن أربعة أسماء يسعى أرتيتا للتعاقد معهم في يناير من أجل تدعيم الصفوف في يناير، والاسم الأول هو ميريه ديميرال، لاعب يوفنتوس، والذي يُمثل أولوية قصوى لتدعيم دفاعات الجانرز سريعًا.

الأزمة الدفاعية واضحة الآن في صفوف أرسنال، الذي تلقى حتى الآن 27 هدفًا خلال 18 مباراة فقط في البريميرليج، ولم يستطع ديفيد لويز أن يُدعِّم دفاعات الجانرز بعد قدومه في الصيف الماضي، بل ربما أن به ازداد الأمر سوءًا.

ولكن موقف ديميرال في يوفنتوس يظل معقدًا، فعلى الرغم من أن الصحافة كانت مجمعة على رحيله لعدم حصوله على فرص المشاركة، إلا أنه بات من ضمن خيارات المدرب ماوريسيو ساري مؤخرًا في آخر أسبوعين وقدّم مردودًا لقيّ استحسان مسؤولي البيانكونيري.

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الاسم الثاني هو ديجان كولوسيفسكي، الجناح الواعد لبارما، والذي يلقى بالفعل اهتمامًا من العديد من الأندية الكبيرة بعد مستوياته المميزة هذا الموسم، ولعل الإنتر هو أكثر الأندية اهتمامًا بالحصول على خدمات ابن الـ19 ربيعًا.

لكن الهدف الأبرز هو توماس ليمار، لاعب أتلتيكو مدريد، والذي لا يعيش أفضل أيامه مع كتيبة دييجو سيميوني، ومن المتوقع أن تحاول الإدارة الإنجليزية أن تأتي به شتاءً رغم صعوبة حدوث الأمر قبل الصيف المقبل.

أيضًا، فأنطونيو زارزانا، لاعب إشبيلية هو واحد من الأهداف المهمة لأرتيتا، حيث أن صاحب الـ17 عامًا والذي يلعب في منتصف الملعب، هو واحد من أبرز المواهب في الملاعب الإسبانية حاليًا في قطاعات الشباب، ولم تتوقف الإشادات عنه من قبل المدربين الإسبان.

يبقى الإشارة هنا إلى أن الشبكة في تقريرها أشارت إلى أن العامل المحفز الأبرز لهذه الصفقات سيكون رحيل مسعود أوزيل عن صفوف أرسنال، لا سيما وأن الدولي الألماني يتقاضى مرتبًا كبيرًا للغاية في الوقت الذي لا يمنح الفريق الإضافة المتوقعة مؤخرًا.

وأخيرًا، فإن شكودران موستافي سيكون من ضمن الراحلين مع أوزيل في يناير أيضًا، فقد بات القرار واضحًا برحيل بطل العالم 2014.