أرتيتا يخطط لخطف مساعد جيجز

أرتيتا سيظهر للمرة الأولى مع أرسنال يوم الخميس

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، يخطط لخطف مساعد مدرب منتخب ويلز.

وأعلن النادي اللندني، تولي أرتيتا مهمة تدريب الفريق مطلع الأسبوع الحالي، خلفاً للمدرب المؤقت فريدي ليونبيرج.

وتولى ليونبيرج مهمة تدريب أرسنال بشكل مؤقت، بعد رحيل أوناي إيمري مدرب الفريق السابق لسوء النتائج.

وسيقود المدرب صاحب الـ 37 عاماً، فريقه الجديد لأول مرة مساء الخميس عندما يلعب أمام بورنموث في الجولة الـ 19 من البريميرليج، والمعروفة باسم جولة البوكسينج داي.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل، فإن أرتيتا بدأ في تكوين جهاز المساعد، والذي سيتواجد فيه ليونبيرج، ويخطط المدرب الإسباني لخطف ألبيرت ستيفنبيرج مساعد راين جيجز مدرب ويلز.

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ويستعد جيجز لقيادة منتخب بلاده الصيف القادم، في بطولة اليورو ولا ينوي التفريط في أي من أفراد الجهاز الفني استعداداً للمهمة التالية.

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.