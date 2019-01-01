أرتيتا يجد في طريد فينجر بديلًا لتشاكا

الكشافون يتابعونه عن كثب..

بدأ أرسنال في البحث عن خليفة لجرانيت تشاكا، ويضع حاليًا عينه على جلين كامارا، لاعب رينجرز الاسكتلندي، من أجل ضمه خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وكان وكيل تشاكا قد أعلن عن رغبة موكله في الرحيل إلى هيرتا برلين في يناير، في الوقت الذي يحاول فيه مايكل أرتيتا إقناع اللاعب بالاستمرار داخل ملعب الإمارات.

صحيفة "ديلي ميل" كشفت أن أرسنال قد أرسل كشافيه إلى اسكتلندا من أجل متابعة كامارا في آخر 6 مباريات، وقد أثار إعجابهم بالفعل في مباراة سيلتيك الأخيرة على وجه الخصوص.

وبالنسبة لأرتيتا، فإنه يتوق إلى إعادة كامارا إلى أرسنال مجددًا، على الرغم من أن آرسين فينجر كان هو من تخلى عنه في 2017 بعد مشاركته في مباراة وحيدة فقط مع الفريق الأول.

تشاكا يلمح إلى مغادرته أرسنال في يناير

كامارا، البالغ من العمر 24 عامًا، يعيش حالة من التألق في الآونة الأخيرة رفقة مدربه ستيفن جيرارد، الذي ضمه من دندي وعمل على تطويره ليصير واحدًا من أبرز اللاعبين في الدوري الاسكتلندي.

إصابة كالوم تشامبرز الأخيرة والتي ستبعده حتى نهاية الموسم مع الرحيل المؤكد لتشاكا ستجعل إدارة الجانرز تدخل سوق الانتقالات الشتوية بكل قوة من أجل تأمين أفضل جودة ممكنة لا سيما ومع تدهور ترتيب الفريق بالدوري الإنجليزي.

يذكر أن أرسنال يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب البريميرليج ولديه من النقاط 24 نقطة بعد مرور 21 جولة، في سجل يُعد من الأسوأ له خلال تاريخ النادي اللندني الحديث.