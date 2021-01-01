أرتيتا يثير الجدل حول انتقال أجويرو إلى آرسنال

هل يتفوق المدفعجية على برشلونة ويوفنتوس؟

رفض ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، استبعاد فكرة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، بعد إعلان رحيله عن صفوف مانشستر سيتي.

أجويرو قرر إنهاء رحلته مع سيتي، والتي استمرت لمدة 10 سنوات مع الفريق الإنجليزي، ليرحل بعد نهاية عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أرتيتا تحدث في المؤتمر الصحفي لمواجهة آرسنال وليفربول السبت القادم، وتطرق إلى موقفه من أنباء ضم المهاجم الأرجنتيني.

وقال أرتيتا:"أي شخص كان مقربًا من أجويرو سيقول إنه أحد الأسباب التي ساهمت في نجاح مشروع مانشستر سيتي".

وأضاف:"أنت دائمًا بحاجة للقيادة وكذلك إلى بعض اللاعبين المتميزين لخلق اللحظات الخاصة في تاريخ كل فريق".

وتابع:"الأمر لا يتطلع بالطريقة التي يلعب بها فحسب، بل أيضًا الكاريزما والشخصية التي يتمتع بها، إنه شخص محبوب من قبل الجميع في مانشستر سيتي".

وأما عن إمكانية تعاقد آرسنال مع أجويرو أجاب أرتيتا:"سنرى ما سيحدث معه في المستقبل".

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يذكر أن أجويرو الذي ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى برشلونة ويوفنتوس، سجل 257 هدفًا في 384 مباراة لعبها بقميص مانشستر سيتي.