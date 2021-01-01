جوارديولا يضع أجويرو بنفس مكانة ميسي ومارادونا : أرقامه تتحدث عن نفسها!

مسيرة مميزة للمهاجم الأرجنتيني مع مانشستر سيتي

يؤمن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن سيرخيو أجويرو مهاجم الفريق، يمتلك مكانة ليونيل ميسي ودييجو أرماندو مارادونا على مستوى التألق.

أجويرو أعلن مؤخرًا رحيله عن سيتي بعد نهاية عقده في 30 يونيو القادم، لينهي رحلة امتدت 10 سنوات مع الفريق الإنجليزي.

جوارديولا تحدث عن قيمة المهاجم صاحب الـ32 سنة في تصريحات لشبكة "ESPN"، واستعرض علاقته القوية بالمهاجم الأرجنتيني.

وقال جوارديولا:"مارادونا قام بغزو إيطاليا مع نابولي، ميسي فعل ذلك في إسبانيا، وأجويرو كرر نفس الشيء في الدوري الإنجليزي".

وأضاف:"أرقامهم تتحدث عن نفسها، ويمتلكون طاقة لا تصدق تجعلهم قادرون على الفوز بالمباريات بمفردهم".

وأوضح المدرب الإسباني في تصريحات أخرى لشبكة "سكاي سبورتس" أن أجويرو لا يمكن الاستغناء عنه واستبداله ليس سهلًا.

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واستكمل بيب:"لو نظرت للأرقام ستدرك صعوبة الاستغناء عنه، يمكن استبداله لكن الأمر ليس سهلًا، إنه أسطورة وأفضل مهاجم عرفه النادي على الإطلاق، لا يمكن تعويضه في نفوس وعقول الجماهير وكل من لعبوا بجانبه".

يذكر أن أجويرو الذي ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى برشلونة ويوفنتوس، سجل 257 هدفًا في 384 مباراة لعبها بقميص مانشستر سيتي.