أرتيتا متفائل بشأن تجديد عقد أوباميانج

بعد أن فتح أوباميانج النار على إدارة آرسنال.. أرتيتا متفائل

قال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال إنه متفائل بشأن مستقبل مهاجم الفريق الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

وكان أوباميانج قد أعرب عن استيائه من إدارة آرسنال بسبب عدم التفاوض معه فيما يخص تجديد عقده حتى الآن، الأمر الذي يشعره بقلة الاحترام.

وينتهي عقد أوباميانج مع آرسنال بنهاية يونيو المقبل، أي أنه يتبقى له أقل من عام ويرحل مجانًا عن الفريق، ذلك بالطبع في حال لم يرحل في الصيف الحالي.

المزيد من الفرق

ونتيجة لذلك، تحدث المدرب ميكيل أرتيتا حول مستقبل المهاجم الجابوني مع الفريق، حيث أكد أنه متفائل بخصوص توقيع عقد جديد مع الجانرز.

وقال أرتيتا: "بالنسبة لنا كآرسنال أعتقد أنه من مسؤوليتنا أن نجعله يشعر أن هذه هي الخطوة التالية الصحيحة في حياته المهنية بالبقاء مع الفريق"

وأضاف: "لكي يفعل ذلك يحتاج إلى أن يشعر بالتقدير من قبل النادي، يحتاج إلى أن يشعر أنه ينتمي إلينا وأننا نريده ومن ثم يحتاج حقًا إلى الاعتقاد أنه بإمكاننا المضي بهذا النادي إلى الأمام بالطريقة التي نريد القيام بها. سيكون لاعبًا رئيسيًا للقيام بذلك"

وتابع: "أعتقد أن الحصول على المركز الرابع والتأهل للتصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا ستساعد على إقناع أي شخص بالبقاء مع الفريق للفترة المقبلة"

وأردف: "محظوظون للغاية لأن لدينا النادي الذي يرغب الكثير من اللاعبين في الانضمام إليه، لكن الأمر لا يتعلق بمن نريد أن نجذبه إلى الفريق فقط، بل مدى سعادة اللاعبين هنا كذلك"

محدث | ميسي، هازارد وإبراهيموفيتش .. هل تسببت كورونا في إصابتهم؟

يذكر أن بيير إيمريك أوباميانج قد قدم أداء مميزًا مع آرسنال في السنوات التي قضاها مع الفريق، خاصة الموسم الماضي الذي حصل فيه على لقب هداف البريميرليج والموسم الحالي كذلك.