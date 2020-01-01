أرتيتا: متحمس لمواجهة جوارديولا وهذه أسباب سقوط سيتي

الظهور الأول لأرتيتا على ملعب الاتحاد منذ رحيله عن سيتي

أعرب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، عن تحمسه الشديد للعودة مرة أخرى إلى ملعب الاتحاد، لمواجهة فريقه السابق مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

أرتيتا رحل عن منصبه كمساعد لبيب جوارديولا في سيتي خلال منتصف الموسم الحالي، ليخلف مواطنه الإسباني أوناي إيمري والمؤقت فريدي ليونبيرج بتدريب المدفعجية.

الإسباني يعود مرة أخرى لملعب الاتحاد، ولكن في مقعد الرجل الأول، في المواجهة المؤجلة بين أرسنال وسيتي من الجولة 28 من البريميرليج.

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وقال أرتيتا عن هذه المباراة:"ستكون ليلة خاصة جداً، متحمس جداً بالعودة واسترجاع الذكريات السعيدة التي مررت بها على هذا الملعب، الآن أنا مع فريق آخر لذلك سأبذل كل ما لديه لمساعدته بغض النظر عن صداقاتي في سيتي".

وأضاف:"معرفتي بمانشستر سيتي ربما ستساعدني في المباراة، أنا أعرف ما يحاولون فعله والططرق المختلفة التي يمكنهم استخدامها لتشكيل خطورة على الخصم".

ماذا تغير عن آخر مباراة لأرسنال ضد سيتي:"لا أعلم، لم أكن هنا لذلك لا توجد لدي أي فكرة عن ما كان يدور خلف الكواليس، كل ما أعرفه الآن هو وضعنا الحالي والتطور الذي نحاول القيام به".

حديثه مع جوارديولا عن المباراة:"لم نتحدث هنا الآن، سيكون في كامل تركيزه خاصة بعد ديربي الأمس، وأنا أيضاً تركيزي على وظيفتي الحالية وهذا كافي".

انتهاء موسم لوكاس توريرا:"لا أريد الحديث بهذه الصيغة، هو يريد العودة واللعب مرة أخرى هذا الموسم، هل هذا أمر واقعي أم لا؟ هذا ما سنعرفه خلال أسبوعين أو 3 أسابيع قادمة".

عودة شكودران موستافي والوافد الجديد سيدريك سواريز من الإصابة:"نعم هما الآن جاهزان للمشاركة مرة أخرى، سنرى الجميع غداً في التدريبات وسنختار المجموعة الأنسب".

تكرار فوز مانشستر يونايتد على سيتي:"كل فريق يختلف عن الآخر، وكذلك المباريات ليست مثل بعضها، نحن سنلعب خارج أرضنا وهم خاضوا اللقاء على ملعب، الموقف مختلف تماماً ولكنها ستكون مباراة جيدة من الناحية التكتيكية".

تأثر المسابقات بفيروس كورونا:"لقد ألقى بظلاله على العديد من البلدان الأوروبية، أتمنى ألا يؤثر علينا، حتى وإن كان ذلك غير واقعي في الوقت الحالي".

المنافسة على الأبطال:"لا أعلم، نحاول لعب مباراة بعض الأخرى بهدف الفوز، التأهل للأبطال كان مستحيلاً منذ بضعة أسابيع الآن الأمور تبدو ممكنة".

أسباب سقوط مانشستر سيتي هذا الموسم:"هناك بعض التفاصيل تسببت في فقدانهم للنقاط، عانوا أيضاً من سوء حظ غريب في العديد من المواقف، كنت معهم عندما استحوذنا على كل شيء ولكن خسرنا في النهاية بالتفاصيل".

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مشاركة أليكساندر لاكازيت كأساسي:"ليس بسبب تسجيله في وست هام، ولكنها الطريقة التي يتدرب بها كل يوم ومحاولاته لمساعدة الفريق".

التجديد لبوكايو ساكا:"هناك العديد من المحادثات الجارية بينه وإدارة النادي الآن، نتمنى التوصل لاتفاق نهائي في أقرب فرصة ممكنة".

يذكر أن أرسنال يحتل المركز التاسع بجدول البريميرليج بـ40 نقطة، مقابل 57 لسيتي صاحب المركز الثاني، بينما يأتي ليفربول بالصدارة بـ82 نقطة.