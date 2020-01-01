أرتيتا بعد طرد أوباميانج: خسرنا أهم لاعب في الفريق

المدرب الإسباني اعتبر طرد قائد الفريق اختبار حقيقي لقدرات لاعبيه

قال مايكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي، إنه في غاية الحزن لخسارة مهاجم الفريق الجابوني بيير أوباميانج في الثلاث مباريات القادمة، وأن الأمر يجعله في حيرة كبيرة.

أوباميانج كان قد طُرد في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس في الجولة الـ22 من البريميرليج، بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي بالاس، ليلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو ويقرر طرده مباشرة، بعد أن وجه له بطاقة صفراء في بداية الأمر.

سوكراتيس يمدح تقنية الفيديو ويبرر الأخطاء

وأضاف في تصريحات للصحفيين خارج مقر تدريبات الفريق: "خسارة اللاعب الأكثر أهمية في الفريق ليس بالأمر الجيد على الإطلاق، علينا بذل مزيد من الجهد لحسم الفرص أمام المرمى بالشكل الذي كان يؤديه أوباميانج".

وتابع: "لدينا عدد من اللاعبين يمكنهم لعب هذا الدور سنرى ما إذا كنا سنغير طريقة اللعب من عدمه، الأمر يعتمد على التدريبات في الأيام المقبلة"

ويأمل أرتيتا أن يتمكن اللاعبون الآخرون من اتخاذ خطوة للأمام الآن لأن أوباميانج غير قادر على التواجد في الفريق، على شخص آخر القيام بذلك ويريد أن يرى ردة فعلهم أيضاً، وهل يمكن أن يرى لاعب جيد يحجز مكان له في المستقبل القريب أو لا.

واعتبر أرتيتا طرد قائد الفريق اختبار قوي لقدراته وقدرة الفريق على المضي قدماً من عدمه لذلك يأمل في أن يؤدي اللاعبون ما يأمله منهم.

ويعتبر الفرنسي ألكسندر لاكازيت هو المرشح الأول لشغل مكان اللاعب الجابوني ولينقذ فريقه من أزمة في مركز المهاجم الصريح.

يذكر أن أرسنال يقع في المركز العاشر حيث يملك من النقاط 28 نقطة بعد مرور 22 جولة من الدوري الإنجليزي.