سوكراتيس يمدح تقنية الفيديو ويبرر الأخطاء

سوكراتيس يمدح الـVAR ويطالب بالتطوير

قال سوكراتيس باباستاثوبولوس مدافع فريق أرسنال الإنجليزي، إنه يحترم تقنية الفيديو "VAR" ولكن على المسؤولين تطويرها في بعض النواحي لتواكب التقنية في باقي الدوريات.

وكانت مباراة أرسنال أمام كريستال بالاس في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، قد شهدت طرد قائد المدفعجية الجابوني بيير أوباميانج بسبب تدخل عنيف على لاعب بالاس بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

المدرب أرتيتا سيفتقد جهود هداف الفريق في الثلاث مباريات القادمة بسبب قرار لجنة الإنضباط بإيقاف اللاعب.

وأضاف سوكراتيس في تصريحات صحفية أن اللاعبين عليهم احترام الحكام والتقنية حتى في ظل بعض القرارات الغريبة التي تحدث بسببها ولكن تلك هي كرة القدم الآن وعلينا مسايرة الأمور.

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تصريحات سوكراتيس جاءت عقب ما قاله لاعب وست هام ديكلان رايس، بأن كل لاعب في البريميرليج يريد إلغاء تلك التقينة بكل ما أوتي من قوة.

ويرى المدافع اليوناني أن خسارة مباراة بسبب تقنية الفيديو أمر صعب للغاية ومحبط ولكن بالنظر للأمر بشكل أوسع سنرى أنك من الممكن أن تستفيد منها في الكثير من الأحيان.

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وتابع: "إنها السنة الأولى التي تستخدم فيها تقنية الفيديو VAR في إنجلترا، بالطبع سوف تتحسن، الجميع يتوقع أن تتحسن في السنوات، يجب أن نكون محترمين".

وأردف: "أعتقد أننا غير محظوظون مع التقنية هذا الموسم في 4 مباريات، ولكن لا يمكنني أن أقول أن ما نمر به في الفريق بسبب الفيديو، علينا التفكير في كرة القدم فقط".

سوكراتيس اختتم حديثه بأن تقنية الفيديو هي شيء جيد للغاية وعلى الجميع التعامل معها لأنها تساعد الحكام وتضيف جو من النزاهة للعبة.

يذكر أن أرسنال يقع في المركز العاشر حيث يملك من النقاط 28 نقطة بعد مرور 22 جولة من الدوري الإنجليزي.