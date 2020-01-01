أرتيتا: شكرًا مورينيو وأشعر بإحباط شديد

لم تكن نتيجة مستحقة..

أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، عن امتعاضه من الهزيمة على يد توتنهام رغم الأداء الجيد الذي قدمه فريقه، في الوقت الذي شكر فيه جوزيه مورينيو على كلماته بحقه.

آرسنال تقدم في النتيجة على السبيرز بهدف من توقيع ألكسندر لاكازيت، غير أن أصحاب الأرض تعادلوا عبر هيونج مين سون ثم أحرز توبي ألدرفيريلد هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

الاستحواذ كان في مصلحة الجانرز بصورة كبيرة، لكن سبيشال وان بطريقته المعروفة خطف الانتصار الذي يدحض من آمال آرسنال في اللحاق بالمركز السابع المؤهل للدوري الأوروبي.

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أرتيتا بعد المباراة قال "أشعر بخيبة أمل وإحباط وحقًا آسف للاعبين أولًا، فالطريقة التي لعبوا بها والشخصية التي أظهروها اليوم والدخول للملعب وإظهار من نحن كانت بالضبط ما أردناه".

"لكن من الواضح أنك إذا منحت خصمًا يمتلك جودة اللاعبين الذين لدى توتنهام، فمن الصعب للغاية الفوز بالديربي."

كما أضاف متحدثًا عن الآمال الأوروبية "سنواصل بينما لدينا أي أمل، هذا هو ما نحن عليه ولدينا طريقين، الأول من خلال الدوري والثاني من خلال الفوز بالكأس، سنبذل قصارى جهدنا".

وعن استمرار استبعاد مسعود أوزيل، قال "لا يزال في نفس الموقف الذي كان عليه منذ أسبوعين، وقلنا أننا سندير الأمور بطريقتنا داخليًا، ليس لديّ شيئًا لأقوله".

مورينيو أثنى كثيرًا على أرتيتا بعد المباراة، ليرد الإسباني بقوله "شكرًا له، أستطيع أن أرى ما يحاول القيام به أيضًا والآن هو يفوز مرة أخرى، كما تعلم أسلوبنا مختلف تمامًا".

وأتم "لديه فريق جيد حقًا وقلت من قبل في المؤتمر الصحفي أنه يجد دائمًا طريقة للفوز، بالطبع أشعر بالحزن والسوء عندما ينتصر عليّ، لكن تهانينا له، الآن ننتقل إلى الأمام وننظر إلى القادم".

الجدير بالذكر أن آرسنال يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة وبفارق 4 نقاط عن شيفيلد صاحب المركز السابع، كما أنه سيلاقي مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.