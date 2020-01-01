أرتيتا: أثق دي لويز .. والمدافع يرد: أنا الملام على الهزيمة

تعرف على تصريحات أرتيتا ولويز عقب هزيمة آرسنال من مانشستر سيتي

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال ، أنّ ديفيد لويز يقدم مستويات جيدة في المطلق رغم مستواه المتراجع أمام مانشستر سيتي ، بينما أعلن اللاعب تحمله المسئولية.

آرسنال خسر بثلاثية نظيفة أمام مانشستر سيتي في أول لقاء بعد عودة الدوري الإنجليزي عقب جائحة كورونا.

وتحصل لويز على بطاقة حمراء مطلع الشوط الثاني كما تسبب في ركلة جزاء وهدف للسيتزنز.

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وقال أرتيتا في تصريحات عقب المباراة: "كل شيء ساء مع انطلاق اللقاء، وكل الحوادث السيئة التي قد تحدث حدثت مع الأسف، كما أنّ الإصابات التي حصلت لا تتعلق بالإعداد البدني لأنها ليست عضلية".

وتابع: "ديفيد لويز لاعب أمين ودائمًا يلعب للأمام ويقدم أداءً جيدًا، ورأيي فيه لم يتغير حتى بعد مستواه في مواجهة مانشستر سيتي".

وأكد المدرب أنّ خروج مسعود أوزيل من القائمة جاء لأسباب فنية مشيرًا إلى أنّ دعم حملة Black Lives Matter جاء كرسالة قوية للجميع بوحدة الصف.

أما لويز فصرّح عقب اللقاء بقوله: "الطرد الذي حصلت عليه لم يكن خطأ الفريق ولكنني السبب، المدرب قدّم مستوى رائع والجميع ظهر بشكل جيد وأنا الملام الأول على النتيجة".

وتطرق للحديث عن مستقبله مع الفريق بقوله: "كان من الأفضل لي لو حددت مساري مبكرًا ومعرفة مستقبلي سواء بالتجديد أو الرحيل عن الفريق".

واختتم: "أنا أحب الفريق وأتمنى البقاء والتدرب بصورة جيدة لأجل مساندة النادي، الجميع يعرف أنني أرغب في الاستمرار مع آرسنال ولا أود الرحيل".

جدير بالذكر أنّ آرسنال يحتل المركز التاسع برصيد 40 نقطة ويعاني لأجل التأهل لمركز أوروبي.