أديداس تعلن انتقال حكيم زياش إلى آرسنال

أديداس ترحب بحكيم زياش أثناء تقديمها لقميص آرسنال الجديد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلنت شركة أديداس انتقال حكيم زياش إلى صفوف آرسنال بشكل ضمني من خلال تغريدة على موقع تويتر.

وكانت أديداس قد قامت بتقديم القميص الرسمي لنادي آرسنال والخاص بالموسم الجديد صباح اليوم الإثنين.

ومن خلال تغريدة عبر حساب الشركة الخاص بالمملكة المتحدة، قامت بنشر صورة لقميص آرسنال الذي يحمل اسم زياش والرقم 12.

@Ziyechh22 This is home. Welcome to the squad.

Now it’s time to seal the deal - order your new home shirt here: https://t.co/PYv2tn5ZN8#DareToCreate pic.twitter.com/unYUrBzTrp

— adidas UK (@adidasUK) July 1, 2019

وكتب خلال التغريدة "هذا هو موطنك، مرحبًا بك في التشكيل، أطلب قميصك من خلال موقعنا" مع صورة للقميص رقم 12 الذي يحمل اسم زياش.

ولم يعلن نادي آرسنال ولا أياكس أمستردام أي شيء عن مسألة التفاوض بين الطرفين من أجل انتقال حكيم زياش إلى المدفعجية.

وكانت نايكي قد أعلنت انضمام كوتينيو إلى برشلونة وحدثت الصفقة بالفعل في النهاية، وأعلنت عن انضمام أليكسيس سانشيز إلى تشيلسي ولكنها لم تتم.

رسميًا - هيجواين يعود إلى يوفنتوس

يذكر أن زياش يشارك حاليًا رفقة منتخب بلاده المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة في مصر في الفترة بين الحادي والعشرين من يونيو والتاسع عشر من يوليو.