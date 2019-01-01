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أديداس تعلن انتقال حكيم زياش إلى آرسنال

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Getty Images
أديداس ترحب بحكيم زياش أثناء تقديمها لقميص آرسنال الجديد

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

أعلنت شركة أديداس انتقال حكيم زياش إلى صفوف آرسنال بشكل ضمني من خلال تغريدة على موقع تويتر.

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وكانت أديداس قد قامت بتقديم القميص الرسمي لنادي آرسنال والخاص بالموسم الجديد صباح اليوم الإثنين.

ومن خلال تغريدة عبر حساب الشركة الخاص بالمملكة المتحدة، قامت بنشر صورة لقميص آرسنال الذي يحمل اسم زياش والرقم 12.

وكتب خلال التغريدة "هذا هو موطنك، مرحبًا بك في التشكيل، أطلب قميصك من خلال موقعنا" مع صورة للقميص رقم 12 الذي يحمل اسم زياش.

ولم يعلن نادي آرسنال ولا أياكس أمستردام أي شيء عن مسألة التفاوض بين الطرفين من أجل انتقال حكيم زياش إلى المدفعجية.

وكانت نايكي قد أعلنت انضمام كوتينيو إلى برشلونة وحدثت الصفقة بالفعل في النهاية، وأعلنت عن انضمام أليكسيس سانشيز إلى تشيلسي ولكنها لم تتم.

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يذكر أن زياش يشارك حاليًا رفقة منتخب بلاده المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة في مصر في الفترة بين الحادي والعشرين من يونيو والتاسع عشر من يوليو.

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