رسميًا - هيجواين يعود إلى يوفنتوس

تشيلسي يرفض شرا هيجواين وبالتالي يعود إلى يوفنتوس

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

رفض تشيلسي تفعيل خيار الشراء الموجود في عقد المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين رسميًا.

وكان هيجواين قد انتقل إلى صفوف تشيلسي قادمًا من يوفنتوس على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

ومع انتهاء إعارته التي لم تكن على القدر المنتظر والمطلوب من النجاح، لم يرَ تشيلسي ضرورة لشراء هيجواين.

وكان العامل الأبرز في انتقال هيجواين إلى صفوف تشيلسي هو المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري والذي رحل إلى يوفنتوس.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 1, 2019

وعلى ذلك، فإن هيجواين سيعود إلى يوفنتوس بموجب انتهاء فترة إعارته، قبل أن يتم النظر في مستقبله سواء بالبقاء في اليوفي أو الرحيل خلال الميركاتو.

هيجواين مطلوب في أتلتيكو مدريد بعد غلق باب العودة لإيطاليا

يذكر أن جونزالو هيجواين قد انتقل إلى يوفنتوس صيف العام 2016، وكان هدافًا للنادي في الموسمين التاليين لانتقاله إلى السيدة العجوز.