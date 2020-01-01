أديداس تحتفل بذكرى الـ120 لتأسيس بايرن ميونخ بطريقة خاصة

فكرة رائعة..

كشفت شركة "أديداس" النقاب عن إصدار خاص لقميص بايرن ميونخ الألماني، بمناسبة مرور 120 عامًا على تأسيس النادي البافاري.

التصميم الجديد مستوحى من القميص الذي ارتداه لاعبو بايرن ميونخ خلال الموسم الذي حمل أول فوز لإف سي هوليوود بلقب الدوري الألماني عام 1932.

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وسيشارك بايرن ميونيخ بهذا القميص الخاص خلال مواجهة أوجسبورج، في 8 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الألماني، للمرة الأولى والأخيرة.

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وسيكون القميص متاحًا للشراء عبر الإنترنت من خلال "أديداس" وموقع بايرن ميونخ الرسمي.

وجاء تصميم القميص الذي يعد أحد أهم القمصان في تاريخ النادي البافاري، مميزًا للغاية، إذ حمل مزيجًا بين عصرين مختلفين، ويجمع ماضي ومستقبل أحد أكثر الأندية شهرة على مستوى العالم.

القميص صمم باللون الأبيض مع أكمام حمراء داكنة مع كتابة "120 عامًا" على جانبي القميض، في إشارة إلى الاحتفال بذكرى التأسيس.

ويحتل بايرن ميونخ، صدارة الدوري الألماني، برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن لايبزيج، أقرب ملاحقيه.