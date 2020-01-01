جورجينيو: ريمونتادا أمام بايرن ميونخ؟ كل شيء ممكن

جورجينيو لا يستبعد العودة أمام بايرن ميونخ..

يؤمن جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي ، بقدرة فريقه على العودة أمام بايرن ميونخ الألماني، رغم الخسارة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء.

تشيلسي تعرض للخسارة على ملعبه "ستامفورد بريدج" أمام الفريق البافاري، في إطار ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ، ليقترب من توديع المسابقة.

قال جورجينيو، في تصريحات للصحفيين، عقب المباراة: "من الصعب للغاية قول أي شيء في الوقت الحالي؛ لأنها كانت مباراة صعبة أمام فريق كبير، لذلك، نحن نعرف أن لدينا الكثير لتحسينه".

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وأضاف: "بايرن ميونخ أظهر لنا الكثير من الأشياء التي قد تساعدنا في التعلم من أخطائنا ومنهم أيضًا".

وتابع: "لقد كانوا جيدين حقًا، ولم نتمكن من الضغط أمامهم جيدًا، أعتقد أننا لم نلعب كفريق واحد أمامهم، مما جعلهم يتمتعون بالثقة مع الكرة، إذ لعبوا بسهولة".

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وأكمل: "في هذا الوضع، إذا سنحت لهم فرصة، يمكنهم قتلك، عندما تخلق الفرصة عليك تسجل، حتى لو لعبت بشكل أسوأ من الخصم، لأن الأمور يمكن أن تتغير بعد ذلك".

وأردف: "واجهنا فريقًا كبيرًا، أعتقد أنهم يستهدفون الفوز بدوري أبطال أوروبا، بصراحة، هم يتمتعون بالثقة وجيدون جدًا من الناحية التكتيكية، نتيجة المباراة تخبرك بكل شيء".

وسيغيب جورجينيو، عن مواجهة الإياب بداعي الإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال مواجهة أمس.

وعن ذلك أوضح: "كنت أود لعب مباراة الإياب، لمساعدة زملائي في الفريق، لكن لسوء الحظ لا أستطيع سوى دعمهم من المنزل".

وواصل: "الأمر صعب للغاية بالنسبة لغرفة تغيير الملابس لدينا، لكن نحن نشارك في مسابقات أخرى وما زالت أمامنا مباراة العودة".

وأكمل: "كل شيء متوقع؛ لأنه في كرة القدم لا تعرف أبدًا ما سيحدث، علينا فقط أن نؤمن بأنفسنا، ولا ندفن رؤوسنا في الرمال".

وأتم: "نحن بحاجة إلى مواصلة العمل؛ لأننا فريق جيد، نحن بحاجة إلى الإيمان والعمل بجد وأن نكون معًا".

يذكر أن، مباراة العودة بين بايرن ميونخ وتشليسي، ستُلعب في ألمانيا، يوم 18 مارس المقبل.