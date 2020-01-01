أديبايور: لست من جلبت كورونا لتوجو.. لن أتبرع بشيء

تصريحات قوية..

رفض إيمانويل أديبايور، لاعب ريال مدريد وآرسنال السابق، التبرع لبلاده توجو لمواجهة فيروس كورونا، إذ أكد على أن الأهم بالنسبة له هو أن يفعل ويأكل ما يريده.

ومع تفشي كورونا حول العالم، أقدم أغلب أساطير قارة أفريقيا على دعم بلادهم بالمال وشراء المستلزمات الطبية لمجابهة خطر هذا الوباء، إلا أن أديبايور رفض فعل ذلك شكلًا وموضوعًا.

وبعد تعرضه لانتقادات، قرر لاعب مانشستر سيتي وتوتنهام السابق الخروج بتصريحات قوية ردًا على ذلك، مُعليًا مصلحته الخاصة فوق مصلحة شعب بلاده ودعمهم في الأزمة الراهنة.

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الدولي التوجولي في فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال "بالنسبة لأولئك الذين يقولون أنني لا أتبرع، دعني أكون واضحًا جدًا، أنا لا أتبرع، هذا أمر بسيط للغاية.".

كما أضاف "أفعل ما أريد فعله، آكل ما أريد أكله وهذا هو الأهم، وفي النهاية سيتواجد أناس ينتقدونني لأنني لم أقم بتأسيس مؤسسة في لومي [عاصمة توجو].".

"يبدو وكأنني من جلبت كورونا إلى لومي! إنه أمر مؤسف للغاية ولكن هذا هو حال توجو."

وأتم "يمكنك أن تقارنني بديدييه دروجبا وصامويل إيتو، ولكنني للأسف لست دروجبا أو إيتو، أنا أديبايور وسأفعل دائمًا ما أريد القيام به.".