أخيرًا.. ديمبيلي يتعافى من إصابته وقد يشارك أمام بايرن ميونخ

نبأ سعيد لجمهور برشلونة..

تلقى عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، التصريح الطبي للعودة والمشاركة مرة أخرى في المباريات بعد 9 شهور من الغياب عن الملاعب.

وكان ديمبيلي قد أصيب في نوفمبر الماضي وبعد علاجه انتكس مجددًا ليضطر إلى الخضوع لعملية جراحية في فبراير بفنلندا.

ونتيجة لإصابته الطويلة أقدم برشلونة على التعاقد مع مارتن برايثوايت ليحل محله على صعيد الدوري الإسباني، مع استمراره في القائمة الأوروبية.

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ديمبيلي كان محظوظًا بسبب جائحة فيروس كورونا التي أوقفت الكرة وأعادت منافسات دوري أبطال أوروبا ولكن في شهر أغسطس، الوقت الذي تعافى فيه الدولي الفرنسي بالفعل.

صاحب الـ23 عامًا عاد مرة أخرى إلى التدريبات الجماعية في مطلع شهر أغسطس الحالي، لكنه لم يكن جاهزًا للتواجد أمام نابولي منذ أيام، بيد أنه الآن بمقدوره التواجد في المباريات المقبلة للعملاق الكتالوني.

برشلونة سيلتقي مع بايرن ميونخ في ربع نهائي الأبطال في ملعب دا لوز بالعاصمة البرتغالية لشبونة يوم الجمعة، ومن المقرر أن يتواجد أخيرًا ديمبيلي على مقاعد البدلاء.

كيكي سيتيين، المدير الفني للبرسا، أعلن في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس أن لاعبه سيكون ضمن قائمة المتواجدين أمام البافاري، مع إمكانية منحه بعض الدقائق على حسب سير المباراة.

نبأ بالطبع سعيد للغاية لجمهور برشلونة خصوصًا وأن اللاعب الذي دُفع فيه ما يزيد عن 100 مليون يورو لم يتمكن من إخراج نصف قدراته على مدار الثلاث سنوات الماضية بسبب الإصابة.