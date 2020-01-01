سيتيين: ليفاندوفسكي لم يقترب حتى من مستوى ميسي

مباراة بايرن صعبة بالتأكيد..

أشاد كيكي سيتيين، المدير الفني لبرشلونة، بروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، لكنه شدد على أن رغم روعته إلا أنه ليس على قدم المساواة مع الأسطورة ليونيل ميسي.

وخرجت تصريحات كثيرة من أساطير الكرة الألمانية ومسؤولي بايرن ميونخ تُصنف ليفاندوفسكي أنه الأفضل في العالم حاليًا ولا يختلف كثيرًا عن البرغوث الأرجنتيني.

العملاق البافاري سوف يلتقي مع برشلونة يوم غد الجمعة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، واعترف سيتيين بصعوبة المباراة، في الوقت الذي أكد فيه أفضلية ميسي على الدولي البولندي.

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سيتيين في المؤتمر الصحفي قال "ليفاندوفسكي لاعب كرة قدم رائع إلا أنني لا أعتقد أنه على قدم المساواة مع ليو".

كما أضاف "من الواضح أنه يعيش لحظة رائعة في مسيرته ويساعد زملاؤه الذين يقدمون أداءً جيدًا، ليو أيضًا قدم أداءً كبيرًا أمام نابولي، من الجيد حقًا أن نستمتع بلاعبين كرة قدم مثلهما".

وتابع "ليو يمكنه أن يساعد الفريق للفوز في المباراة بالطبع، لكنني دائمًا ما أؤمن بقوة الفريق ككل، سيتعين علينا مساعدة ليو لأن أي لاعب مميز سواءً ميسي أو غيره يكون أقل بدون الفريق".

"نحن جيدون، إنها المباراة التي ننتظرها وقد أعددنا لها بصورة جيدة. إنه لمن دواعي سروري أن يكون عثمان ديمبيلي في القائمة، أعتقد أنه سيكون في وضع يسمح له بالمشاركة في بضع دقائق من المباراة"

"نعرف إمكانيات المنافس وقدراتهم، لديهم صفات غير عادية، لكننا أيضًا كذلك. أعتقد أنها ستكون مباراة متكافئة، مع البدائل الذي نمتلكها، لدينا الكثير لنقوله في أرض الملعب"

واستطرد "الاستحواذ على الكرة سيكون هامًا لأنه سيسمح لك بالدفاع، لا شك أن إمكانات بايرن الهجومية عالية جدًا، وإذا ما امتلكوا الكرة سيكون لديهم القدرة على إلحاق الضرر بك"

"الدافع جوهري لدينا، إنها مباراة مهمة للغاية ضد منافس عظيم، التصريحات شيء وما يحدث على أرض الواقع شيء آخر، برشلونة وبايرن فريقان رائعان يرغبان باللعب وفق هويتهما"

وأتم "نحن قلقون بشأن كل شيء بالنسبة لبايرن، إنه فريق كامل، يضغط جيدًا ويهاجم بعدد كبير من اللاعبين ويمكنهم الدفاع جيدًا أيضًا، لكنك تعلم أنك إذا تغلبت على ضغطهم فيمكنك إيذائهم"

الجدير بالذكر أن مستقبل سيتيين يتوقف على ما سيحققه مع برشلونة في دوري الأبطال، فحال الخروج من البافاري بنتيجة كبيرة مثلًا ستتم إقالته حتمًا، أما تحقيق اللقب فيضمن استمراره في الموسم المقبل.

