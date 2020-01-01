يوفنتوس يوضح حقيقة إصابة روجاني بكورونا قبل مواجهة إنتر

نادي يوفنتوس يوضح حقيقة إصابة لاعبه دانيلي روجاني بفيروس كورونا قبل مواجهة إنتر الأخيرة في الدوري الإيطالي.

أوضح نادي يوفنتوس أن لاعبه دانيلي روجاني لم يتم تشخيص حالته بفيروس كورونا قبل مواجهة إنتر الأخيرة في الدوري.

جاء هذا بحسب ما أوضح النادي عبر شبكة "سبورت ميديا سيت" حيث أكد أن تقرير إصابة اللاعب بالفيروس لم يظهر قبل الـ 11 من الشهر الجاري.

وكانت صديقة اللاعب قد خرجت في تصريحات صحفية أكدت خلالها أن روجاني عانى من أعراض لفيروس كورونا قبل المباراة بأسبوع وقام بعزل نفسه.

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وأوضحت صديقة النجم الإيطالي أن نادي يوفنتوس هو من طلب من روجاني الحضور لتدريباته والتواجد في المباراة بالرغم من العزل الذي قام به.

صديقة روجاني: كان معزولاً قبل مواجهة إنتر ويوفنتوس

وكان روجاني هو أول حالة مصابة بفيروس كورونا المميت بالدوري الإيطالي، وبدأ سلسلة من الإعلانات التي أوقفت البطولة بشكل مؤقت.

وشهدت الأيام الأخيرة توسعًا في انتشار الفيروس المميت بقارة أوروبا بشكل خاص والعالم بشكل عام مما أجبر الاتحادات الكروية وروابط الأندية على تعليق النشاط بشكل كامل دون تحديد موعد للعودة.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد حقق الفوز في مباراته الأخيرة ضد إنتر وهو ما سمح له بتصدر جدول ترتيب الدوري قبل إيقاف النشاط.