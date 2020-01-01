أخبار يوفنتوس اليوم | عرض مجنون لرونالدو وصفقة تبادلية مع تشيلسي

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ15 من شهر يونيو.

صفقة تبادلية محتملة مع تشيلسي وعرض مجنون لرونالدو يتصدران أخبار يوفنتوس اليوم الـ 16 من يونيو.

هل يرحل رونالدو؟

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن تشيلسي يستعد لتقديم عرض ضخم لكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس يصل إلى 120 مليون يورو.

تشيلسي يستهدف تدعيم فريقه بقوة للموسم المقبل بعد تعاقده مع حكيم زياش واقتراب انتقال تيمو فيرنر.

المزيد من الفرق

الصحف الإسبانية والإيطالية استبعدت إتمام الصفقة بسبب تمسك يوفنتوس باللاعب وعدم رغبته في الانتقال لنادٍ آخر في إنجلترا غير مانشستر يونايتد.

رئيس بريشيا يؤكد طلب يوفنتوس لضم تونالي

كشف ماسيمو تشيلينو رئيس نادي بريشيا عن وجود طلب من إنتر ويوفنتوس للحصول على خدمات اللاعب ساندرو تونالي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها وقال: "إنتر ويوفنتوس طلبا الحصول على خدماته، وعدة فرق أخرى".

ساري يريد ميليك

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المدرب ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس قد حدد خياراته الهجومية في سوق الانتقالات.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" فالمدرب يفكر في اللاعب أركاديوش ميليك نجم فريق نابولي بالإضافة لراؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون.

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تشيلسي يريد بيانيتش

نادي تشيلسي الإنجليزي يسعى للحصول على خدمات اللاعب ميراليم بيانيتش نجم فريق يوفنتوس الحالي وروما السابق.

جاء هذا بحسب ما أكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" والتي أكدت أن صفقة انضمامه لبرشلونة تعقدت، وهو ما شجع تشيلسي على التحرك لضمه.

يوفنتوس يخطط لصفقة تبادلية مع تشيلسي

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي يوفنتوس يريد الحصول على خدمات اللاعب جورجينيو نجم فريق نابولي السابق وتشيلسي الحالي وماركوس ألونسو.

ديلي إكسبريس أكدت أن يوفنتوس يخطط لصفقة تبادلية ثنائية بانتقال بيرنارديسكي وأدريان رابيو للبلوز مع مبلغ من المال.

الصحيفة أشارت إلى أن لامبارد لن يقبل بالتخلي عن جورجينيو الذي يراه أحد أهم أعمدة وسط الملعب.

يوفنتوس يعرض رامسي على أندية إنجلترا

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس قد عرض لاعبه الويلزي آرون رامسي على عدد من أندية الدوري الإنجليزي.

النادي لا يريد التخلي عن خدمات اللاعب بشكل نهائي، ويسعى لتركه لفترة إعارة فقط على أن يعود في الموسم التالي.