أخبار يوفنتوس اليوم | أسباب فشل صفقة عوار وخطة الديربي

الكشف عن أسباب فشل صفقة حسام عوار وخطة ديربي تورينو ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 4 ديسمبر 2020.

كشفت "ليكيب" أن فيديريكو بيرنارديسكي كان السبب وراء فشل انتقال حسام عوار لصفوف يوفنتوس الصيف الماضي.

الجريدة الفرنسية قالت إن الصفقة كانت ستتم مقابل 55 مليون يورو وسيتم إدخال بيرنارديسكي لتخفيض القيمة، ولكن اللاعب الإيطالي رفض الانضمام إلى ليون.

أوضح "توتو يوفي" أن أندريا بيرلو قد يستخدم خطة 3-4-1-2 أمام تورينو في ديربي المدينة بالدوري المحلي هذا الأسبوع.

الخطة ستشهد توظيف ديان كولوشيفسكي كصانع ألعاب هذه المرة، مع العودة لثلاثي دفاعي في ظل إصابة مريح ديميرال وجيورجيو كيليني.

تحل اليوم ذكرى الهدف الشهير لقائد يوفنتوس السابق أليساندرو ديل بييرو بالرابع من ديسمبر 1994 في مرمى فيورنتينا، والذي يحظى بشعبية عالمية.

It’s 26 years to the day since Alessandro Del Piero did this vs .



The incredible technique. The roar of the crowd. This is fucking poetry. pic.twitter.com/5DB9kg2dKn