أخبار يوفنتوس اليوم | إصابة قبل الديربي وراموس يرفض طلب رونالدو

أهم ما جاء عن الفريق الإيطالي

تفوق مبهر على ريال مدريد في تصنيف الأندية الأوروبية، وإصابة جديدة في صفوف الفريق قبل مواجهة تورينو في الديربي بالدوري الإيطالي.

العديد من الأنباء الهامة نجدها في نشرة يوفنتوس اليوم 3 ديسمبر..

التصنيف الأوروبي

التصنيف الجديد للأندية الأوروبية على حسب مشاركاتها القارية، شهد تفوق يوفنتوس على ريال مدريد في جدول الترتيب.

المزيد من الفرق

بايرن ميونخ حامل لقب دوري أبطال أوروبا يأتي في المركز الأول، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني بـ116 ألف نقطة.

وأما في المركز الثالث يأتي يوفنتوس بـ111 ألف نقطة، ثم ريال مدريد 110 ألف نقطة، بتواجد أتلتيكو مدريد وبعده مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وإشبيلية وليفربول.

إصابة ديميرال

النادي أعلن عبر موقعه الرسمي، عن معاناة ميريح ديميرال مدافع الفريق، من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، تعرض لها أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.

وأشار يوفنتوس إلى أنه سيتم تقييم حالة اللاعب بشكل كامل خلال العشرة أيام القادمة، من أجل تحديد موعد عودته للملاعب مرة أخرى.

الديربي المنتظر

أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس، شدد على أهمية الديربي القادم أمام تورينو في الدوري الإيطالي بعد الفوز على دينامو كييف بثلاثية نظيفة.

وقال رابيو في تصريحات صحفية:"ستكون مباراة صعبة لها العديد من المتطلبات، من المهم تحقيق الفوز بعد هذا الأداء في دوري الأبطال".

وأضاف:"تاريخ هذه المباراة يعكس قيمتها، حتى من دون جماهير تظل مواجهة مهمة للغاية".

إيسكو وراموس

تقارير صحفية أكدت قيام كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، بعرض فكرة الانضمام للفريق الإيطالي على ثنائي ريال مدريد إيسكو وسيرخيو راموس.

فكرة النجم البرتغالي المخضرم لم يتم الترحيب بها من قبل الثنائي، حيث رفض كل منها الانتقال للفريق الإيطالي في الوقت الحالي.

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صراع مع ليفربول

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد دخول يوفنتوس في منافسة قوية مع نظيره الإنجليزي ليفربول ، من أجل ضم نونو مينديش مدافع سبورتينج لشبونة.

صاحب الـ18 سنة لفت أنظار العديد من الأندية بسبب تألقه مع الفريق البرتغالي، حيث يلعب في مركز الظهير الأيسر وقيمته السوقية 12 مليون يورو.