ميلان يقترب من نجم دورتموند بشكل مجاني وزوجة اللاعب كلمة السر

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن نادي ميلان مهتم بالحصول على خدمات لاعب بوروسيا دورتموند ماريو جوتزه.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن اهتمام نادي ميلان بالحصول على خدمات اللاعب ماريو جوتزه نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" التي أكدت أن زوجة اللاعب تلعب دورًا كبيرًا في تلك الصفقة المنتظرة.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة ستكون مجانية حيث لن تكلف ميلان سوى راتب النجم الألماني السنوي والذي سيكون أقل بشكل واضح مما يحصل عليه في بوروسيا دورتموند.

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وينتهي تعاقد اللاعب الألماني صاحب هدف الفوز بكأس العالم 2014 مع فريق بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الجاري، ولن يتم تجديده في ظل ابتعاده عن خطط المدير الفني للنادي.

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ويحصل جوتزه في الوقت الحالي على حوالي 10 مليون يورو في الموسم الواحد بصفوف بوروسيا دورتموند بحسب ما أوضحت تقارير عديدة كثاني أعلى النجم أجرًا في الفريق بعد ماركو ريوس.

وتعمل زوجة جوتزه في مجال الأزياء والموضة كعارضة مما يجعلها تزور مدينة ميلانو بشكل مستمر وهو ما قد يقرب الصفقة من الإتمام قريبًا.

جدير بالذكر أن جوتزه كان قد شارك في 19 مباراة هذا الموسم رفقة بوروسيا دورتموند لكن بمعدل دقائق قليل لغاية بواقع 596 دقيقة، سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.