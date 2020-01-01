أخبار ميلان اليوم | مفاوضات كونتي وكورونا يضرب بيولي

ما هو جديد الروسونيري؟

حقيقة المفاوضات مع أنطونيو كونتي بالماضي والبحث عن بديل لهاكان تشالهان أوغلو ضمن أخبار ميلان اليوم، 14 نوفمبر 2020.

جالياني يكشف حقيقة مفاوضات كونتي

كشف أدريانو جالياني، مدير ميلان السابق ومونزا الحالي، أن إدارته دخلت في مفاوضات مع مدرب إنتر الحالي أنطونيو كونتي لتولي تدريب الروسونيري بالماضي.

وأوضح جالياني على هامش لقاء إنتر ومونزا الودي أن المفاوضات كانت بالعام الأخير للإدارة، وأنها لو كانت في وقت مبكر لكان نجح في إقناع كونتي بتولي القيادة الفنية.

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بيولي يصاب بكورونا

أعلن ميلان عن إصابة مديره الفني ستيفانو بيولي بفيروس كورونا، ليكون آخر ضحايا كوفيد - 19 بالفريق بعد عدة لاعبين.

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وذكر ميلان في بيان خرج صباح السبت أن تحليل بيولي الوحيد الذي أتى إيجابياً، وعلى إثره دخل في حالة عزل وتم إلغاء تدريب الفريق.

كيير: في ميلان أصبحت من القادة

تحدث سيمون كيير، مدافع ميلان، مع "لاجازيتا" عن تجربته الفاشلة في أتالانتا وقال إن السبب هو أنه لم يشعر بالأهمية هناك، عكس في ميلانو حيث يعامل كقائد داخل وخارج الملعب.

وأوضح اللاعب أن باولو مالديني وفريديريك ماسارا طالباه بالدور القيادي وقت التوقيع معه، مؤكداً أنه يحاول مساعدة الجميع بخبرته، سواء في المباريات أو التدريبات.

الدنماركي أكد أن من واجب فريقه التفكير في السكوديتو، ولكن أكد أنه سيتعامل مع الوضع كل مباراة على حدة، وأن الهدف الرئيسي دوري الأبطال.

المدافع تحدث عن مواطنه كريستيان إريكسن ومعاناته مع إنتر أيضاً، وقال إن وضعه يشبه ذلك الذي عاشه في أتالانتا، ولكن أكد أنه لن يستسلم لأنه يعرف طبيعته.

كيير أشار إلى أن مهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز من أصعب من قابل، وبعده يأتي روميلو لوكاكو وأيضاً كريستيانو رونالدو.

ميلان يبحث عن بدائل تشالهان أوغلو

أوضحت "توتوسبورت" أن ميلان يفكر منذ الآن في البدائل المحتملة لهاكان تشالهان أوغلو بعد الفشل في التوصل لاتفاق لتمديد عقده المنتهي بنهاية الموسم.

الحل الأول هو شراء براهيم دياز نهائياً من ريال مدريد، بينما الحل التاني هو العودة للتفاوض بخصوص نجم سالزبورج دومينيك سوبوسلاي، والذي أكد وكيله في تصريحات نقلتها "لاجازيتا" أنه لم يتم أي اتفاق مع لايبزيج كما نُقل مؤخراً.

توقعات بعودة بوبيجا

تحدثت "لاجازيتا" عن أن مصير توماسو بوبيجا، لاعب الفريق المعار مع سبيزيا، سيكون في ميلانو مستقبلاً.

تألق اللاعب في صفوف سبيزيا ومع منتخب إيطاليا للشباب أكد صحة رهان النادي بإعارته لاكتساب الخبرات ثم العودة الموسم المقبل.

مالديني: إبراهيموفيتش أصبح أضخم وهناك مشروع في ميلان

تحدث باولو مالديني عن دوره كإداري وقال إنه لم يتعود بعد على التسمية، وقال إن تألق ميلان الحالي بسبب المشروع الموضوع والذي يعمل عليه الفريق.

مالديني قال في حديثه مع راديو 105 إن زلاتان إبراهيموفيتش أصبح أضخم، وأنه لعب ضده عدة مرات ولكن يراه الآن أصبح أكثر ضخامة وأصعب في التعامل معه. المزيد هنا.