مالديني: إبراهيموفيتش ليس أصعب من واجهت، وخلف تفوقنا سر

باولو مالديني المدير التقني لميلان يتحدث عن لعبه ضد زلاتان إبراهيموفيتش وعمله الإداري في ميلان وسر تفوق الفريق.

أشاد باولو مالديني المدير التقني لميلان بالعمل الذي يقوم به الفريق في الفترة الماضية، مؤكدًا على أن ذلك النجاح يأتي بعد الكثير من العمل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مالديني وتطرق خلالها للحديث عن المرات التي واجه فيها زلاتان إبراهيموفيتش، هداف الفريق الحالي.

وقال مالديني: "كلاعب كرة قدم لعبت أمامه في مناسبات مختلفة، وقمت بمراقبته كقلب دفاع، الآن بالنسبة لي هو أصبح أكثر ضخامة".

المزيد من الفرق

وأردف: "لم تكن مراقبته معاناة بالنسبة لي في ذلك الوقت، عانيت أكثر من أجل مراقبة أدريانو والتحرك معه".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأكمل عن وضع ميلان الحالي: "كالسحر، لدينا سرنا الذي لن نكشف عنه أبدًا، لكن هناك الكثير من العمل خلف الأبواب المغلقة وهناك فكرة محددة حول أسلوب الفريق".

أخبار ميلان اليوم | مفاوضات كونتي وكورونا يضرب بيولي

وأنهى تصريحاته: "أنا أحمل الكثير من التاريخ والاحترام معي، لكن الآن سيكون علي أن أحظى بالمزيد منهم لكن في جانب مختلف وهو الإدارة".

جدير بالذكر أن ميلان يتصدر في الوقت الحالي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة بعد مرور سبع جولات من عمر البطولة.