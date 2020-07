أخبار ميلان اليوم | انتقال كيير بشكل نهائي وتغييرات مباراة بارما

التعاقد مع كيير بشكل نهائي وتغيرات مباراة بارما ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الـ 15 من يوليو.

أعلن نادي إيه سي ميلان انتقال سيميوني كيير بشكل نهائي لصفوفه قادمًا من صفوف إشبيلية الإسباني.

كيير لعب لصفوف ميلان معارًا مع أحقية الشراء وهو ما قام به الروسونيري ليوقع اللعب عقدًا حتى يونيو 2022.

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لإيه سي ميلان قائمة الفريق لمواجهة بارما اليوم في الدوري الإيطالي.

وجاءت القائمة كالتالي:

Another match is upon us, here’s the squad

Ecco i convocati rossoneri per la gara di San Siro #MilanParma #SempreMilan pic.twitter.com/QC28KlFal7