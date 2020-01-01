أخبار ميلان اليوم | اجتماع مصيري مع رايولا ووداع مالديني وبيولي

تعرف على آخر أخبار نادي ميلان لليوم الإثنين الموافق الـ 13 من يوليو.

احتمالية رحيل كيسي ووداع الثنائي واجتماع هام مع رايولا ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق الـ 13 من يوليو.

لايبزيج مهتم بضم كيسي

حسب لا جازيتا ديلو سبورت، فإن لايبزيج الألماني مهتم بالحصول على خدمات متوسط ميدان ميلان فرانك كيسي الصيف المقبل.

ويسعى النادي الألماني لتدعيم وسط ملعبه مستغلًا بيع تيمو فيرنر وعوائد دوري الأبطال الذي وصل فيه لربع النهائي ومستعد لتقديم 25 مليون يورو للتعاقد مع كيسي.

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الاستعداد لوداع الثنائي

حسب كوريري ديلي سيري، فإن ميلان يستعد لتوديع الثنائي ستيفانو بيولي وباولو مالديني بنهاية الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يتعاقد ميلان مع رالف رانجنيك لتولي مهمة تدريب الفريق خلفًا لبيولي كما إنه سيتولى مهام الإدارة الرياضية بعد باولو مالديني.

اجتماع حاسم مع رايولا

أكدت توتو سبورت أن إدارة ميلان ستجتمع مع مينو رايولا لمناقشة أمرين هامين خلال الصيف المقبل.

الأمر الأول سيكون تجديد تعاقد الحارس جانلويجي دوناروما الذي ينتهي تعاقده في 2021 إلى جانب التفاوض بشأن دينزل دومفريس الظهير الأيمن لإيندهوفن والمقدر ثمنه بـ18 مليون يورو.

رانجنيك يتواصل مع دومينيك سوبوسلاي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن مدرب ميلان القادم رالف رانجنيك قد تواصل مع اللاعب دومينيك سوبوسلاي نجم سالزبورج.

وأوضح رانجنيك للنجم المجري مدى أهميته في خطط الموسم المقبل لميلان، في ظل الثورة المنتظرة بصفوف الفريق.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن الصفقة ستكلف ميلان حوالي 25 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

بيولي غير مهتم بالمستقبل

ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان أكد إنه لا يفكر في مستقبله بصفوف الفريق، وأن كل ما يهتم به هو إنهاء الموسم بشكل طيب.

وقال بيولي: "لا أعلم إذا ما كانت الإدارة قد اتخذت أي قرارت جديدة لكن ذلك لا يهمني، كل ما نفكر فيه هو الأداء بشكل جيد".

تشيلسي يصارع ميلان

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن اهتمام نادي تشيلسي بالحصول على خدمات اللاعب لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد .

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن ميلان ونابولي وإنتر ويوفنتوس يتابعونه أيضًا.

نجم تشيلسي المنسي على رادار ميلان

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم على تمسك نادي ميلان بضم اللاعب تيموي باكايوكو لاعب تشيلسي السابق المعار حاليًا لصفوف موناكو الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل جورنالي" والتي أكدت أن رالف رانجنيك يرى في اللاعب الذي أعير سابقًا لميلان أهمية كبيرة لوسط ملعب الفريق.

تشالهان أوغلو: بيولي يمنحنا الحماس، وإبراهيموفيتش قائدنا

أشاد اللاعب هاكان تشالهان أوغلو نجم فريق ميلان بالمدرب ستيفانو بيولي وبما يقدمه رفقة الفريق، وبزميله زلاتان إبراهيموفيتش في تصريحات صحفية.

وقال: "في وجود بيولي نحن نلعب بطريقة جيدة، أعتقد أن ذلك هو العام الأفضل بالنسبة لي، وإبراهيموفيتش مثل القائد بالنسبة لنا بكل ما يملكه من خبرات".