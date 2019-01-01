سوق الانتقالات: تعرف على صفقات وأخبار الأهلي في ميركاتو الشتاء 2020

تعرف على أخبار انتقالات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2020، وما هي الصفقات الجديدة والمحتملة ومن هم الراحلون عن الفريق الأحمر في الميركاتو؟

يعيش الأهلي المصري موسمًا مهمًا في مسيرته، إذ يُنافس خلاله على أكثر من جبهة ويرغب في الفوز بكافة البطولات التي يُشارك بها، والأولى ستكون كأس السوبر أمام الزمالك في فبراير القادم.

الأهلي بدأ الموسم بالتعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر خلفًا لمارتين لاسارتي، وقد اكتسب المدرب الجديد ثقة الجميع في النادي ببصماته الواضحة على الفريق، سواء فرديًا على اللاعبين أو جماعيًا على شخصية الفريق وعقليته وأدائه الفني والبدني.

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الأهلي يسير بخطوات ثابتة في الدوري المصري بتصدره جدول الترتيب بعد انتصاره في جميع مبارياته، فيما تبدو الأمر جيدة جدًا في دوري أبطال أفريقيا وهو الهدف الأهم للنادي هذا الموسم، إذ حقق فوزين وخسارة ويتساوى في رصيده مع منافسيه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني على التأهل لدور الـ8.

النادي قام بسوق انتقالات قوي جدًا في يناير 2019، ودعمه بالمزيد من الصفقات الناجحة والقوية في سوق الانتقالات الصيفي، وبداية ميركاتو الشتاء كانت إيجابية بالتعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك سابقًا، ومتاح للفريق ضم لاعب واحد فقط جديد طبقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

نستعرض في هذا التقرير كافة التفاصيل الخاصة بسوق انتقالات الأهلي شتوي في ميركاتو يناير 2020:

صفقات الأهلي الرسمية في سوق الانتقالات صيف 2019

بدأت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في يناير 2019 بناء فريق جديد للنادي عقب الفشل في الفوز بدوري أبطال أفريقيا آخر موسمين بالخسارة في النهائي أمام الوداد المغربي والترجي التونسي على الترتيب، وقد تعاقد الفريق مع أسماء مثل حسين الشحات وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد محمود بجانب استعارة رمضان صبحي.

وفي صيف 2019، واصلت إدارة الخطيب دعم الصفوف وكانت البداية بتمديد إعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي لموسم جديد، ومن ثم تعاقد الفريق مع المالي أليو ديانج من مولودية الجزائر ومحمد مجدي قفشة من بيراميدز ومحمود متولي مدافع الإسماعيلي.

وقد استعاد كذلك لاعبه عمار حمدي من الإعارة بعد تألقه الملفت مع الاتحاد السكندري في الموسم الماضي.

صفقات الأهلي الرسمية في ميركاتو صيف 2019

اللاعب السعر الفريق السابق رمضان صبحي 750 ألف يورو "إعارة" هدرسفيلد - إنجلترا أليو ديانج 1.! مليون يورو مولودية الجزائر - الجزائر محمود متولي 820 ألف يورو الإسماعيلي - مصر محمد مجدي قفشة مليون يورو بيراميدز - مصر

ما هي الصفقات الرسمية للأهلي في ميركاتو يناير 2020؟

لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم تُتيح للأهلي استبدال لاعبين في قائمته خلال سوق الانتقالات الشتوي يناير 2020، وقد حسم النادي الأولى منهما بضم محمود عبد المنعم كهربا في صفقة انتقال حر من أفيس البرتغالي.

كهربا كان لاعبًا للزمالك الموسم الماضي وقد فسخ عقده من طرف واحد وانتقل إلى أفيس في البرتغال بعقد تضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 450 ألف يورو، وقد دفع اللاعب تلك القيمة وفسخ عقده مع النادي ليُصبح لاعبًا حرًا.

الأهلي ضمه نهائيًا وقد وقع عقدًا يمتد لـ4 سنوات ونصف وأكدت الإدارة والجهاز الفني أنه سيُقيد في قائمة الفريق المحلية والقارية في الأول من يناير.

اللاعب السعر الفريق السابق محمود كهربا صفقة انتقال حر أفيس - البرتغال

ما هي الصفقات المحتملة للأهلي في ميركاتو يناير 2020؟

تبقت للأهلي صفقة واحدة في سوق الانتقالات الشتوي، وحتى الآن لم يُحسم المركز الذي سيدعمه الفريق، إذ يتأرجح بين المدافع والمهاجم ... ورغم أن الأيام الأخيرة حملت تأكيدات أن اللاعب الجديد سيكون مهاجم متقدم خاصة مع معاناة وغياب أهداف الثنائي مروان محسن ووليد أزارو وخروج صلاح محسن من حسابات فايلر، إلا أن إصابة سعد سمير وانتهاء موسم قد يُغير بعض الحسابات.

نلقي نظرة على اللاعبين المرتبطين بالانتقال للمارد الأحمر خلال سوق الانتقالات الشتوي:

بليسينج إليك - لوزيرن السويسري

هو أبرز الأسماء المطلوبة في الأهلي بقرار من المدرب السويسري، المهاجم النيجيري بليسينج إيليك سبق وأن لعب تحت قيادة فايلر ولذا يضعه المدرب الخيار الأول لدعم هجوم الأهلي خاصة مع قدرته اللعب في مركز رأس الحربة وكذلك المهاجم الجناح.

ويتحدث الإعلام عن مفاوضات جادة وصلت لمرحلة متقدمة بين الأهلي ولوزيرن حول التفاصيل المالية للصفقة، حيث منح اللاعب موافقته مبكرًا.

لياندرو تاومبا - التعاون السعودي

تاومبا أحد أفضل المهاجمين في الدوري السعودي للموسم الماضي، وقد ساهم ولعب دورًا مؤثرًا في تتويج فريقه بكأس خادم الحرمين الشريفين وحلوله ثالثًا في الدوري وتأهله للعب في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

ورغم تراجع مستواه قليلًا هذا الموسم إلا أنه يبقى مهاجمًا خطيرًا قادرًا على إزعاج أقوى الدفاعات، مع هذا فإمكانية ضمه في يناير تبدو صعبة نظرًا لصعوبة تخلي التعاون عنه في منتصف الموسم.

أبو بكر تراولي - عجمان

مهاجم عجمان يؤدي جيدًا جدًا في دوري الخليج العربي الإماراتي، وقد أبدى الأهلي اهتمامًا به وربما يُحاول الانقضاض عليه في حال لم ينجح في التعاقد مع خياراته الأولى.

بينيل ملابا - اتحاد كلباء

دفع اتحاد كلباء مبلغًا كبيرًا للتعاقد مع ملابا، ولكنه كان عند حسن الظن ويُعد أحد أفضل الصفقات في الموسم الجاري من الدوري الإماراتي.

الصفقة ستكون مكلفة للأهلي وكذلك صعبة لصعوبة تخلي النمور عن نجمهم الأول.

أسامة جلال - إنبي المصري

حال قرر الأهلي التحول من ضم مهاجم إلى مدافع سيكون لاعب إنبي والمنتخب الأولمبي المصري هو خياره الأول، إذ يجمع جلال كل المهارات الدفاعية اللازمة بجانب الشخصية والعقلية والخبرة الجيدة مما يجعله مناسبًا جدًا لارتداء الفانلة الحمراء.

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون الإنجليزي

الأهلي حاول إعادة أحمد حجازي في سوق الانتقالات الصيفي لكنه قوبل برفض قاطع من جانب اللاعب المصري الطامح في مواصلة رحلته الاحترافية في الملاعب الإنجليزية.

الوضع اختلف الآن أو هكذا يأمل مسؤولو النادي الأحمر، إذ بات حجازي لاعبًا بديلًا في ناديه الإنجليزي ولذا قد تكون فكرة العودة للأهلي محبذة لديه.

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اللاعب السعر المتوقع الفريق الحالي بليسينج إليك مليون يورو لوزيرن - سويسرا لياندرو تاومبا - التعاون - السعودية أبو بكر تراولي مليون يورو عجمان - الإمارات بينيل ملابا 2 مليون يورو اتحاد كلباء - الإمارات أحمد حجازي مليون يورو وست برميتش ألبيون - إنجلترا أسامة جلال 20 مليون جنيه مصري إنبي - مصر

من هم اللاعبون المرشحون للرحيل عن الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2020؟

يدور الحديث حول عدد من الأسماء التي لا تناسب أفكار فايلر ولم تُقدم الأداء المقنع خلال النصف الأول من الموسم، أو اللاعبين الزائدين عن الحاجة ويمكن عبر بيعهم توفير ميزانية جيدة للصفقات الجديدة.

حسين السيد

الظهير الأيسر لم يلعب أي مباراة مع الأهلي هذا الموسم ويبدو أنه خارج الحسابات تمامًا، مع هذا فالأهلي يرفض التخلي عنه نهائيًا خشيه انتقاله للزمالك في نهاية المطاف ويُفضل إعارته لأحد الأندية ليحصل على فرصة اللعب بانتظام.

صالح جمعة

لا يختلف أحد على الموهبة الهائلة لصانع الألعاب المتميز، لكن عدم التزامه وسلوكياته خارج الملعب تُهدد مسيرته مع الأهلي وقد يكون أحد المعارين في ميركاتو يناير.

جيرالدو

يمتلك الجناح الأنجولي شيئًا من المهارة والسرعة لكنه لا يُناسب أفكار المدرب السويسري فايلر كونه يميل للعب الفردي، والحديث كثير عن خروجه بالإعارة أو البيع النهائي.

صلاح محسن

رغم أنه اللاعب الأول الذي تخطى كل الحدود المالية المعتادة في سوق انتقالات الدوري المصري، ورغم موهبته الهائلة وظهوره الممتاز مع المنتخب الأولمبي المصري، إلا أن المهاجم الشاب صلاح محسن لم يحصل على الفرص المناسبة مع فاير وإمكانية خروجه معارًا في يناير كبيرة جدًا.