الأهلي يُعلن إصابة سعد سمير بقطع في وتر أكيلس

خسارة هائلة للفريق الأحمر

أعلن الأهلي إصابة مدافعه سعد سمير بقطع في وتر أكيلس، ذلك خلال مباراة الأمس أمام بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان الفريق الأحمر قد حسم اللقاء لصالحه بهدفين دون رد أحرزهما وليد سليمان، وقد غادر سعد سمير ملعب اللقاء بعد دقائق قليلة من انطلاق المباراة للإصابة.

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وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن طبيب الفريق "خالد محمود" قال أن سعد سمير أجرى فحصًا طبيًا وأشعة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد الطبيب أن موعد عودة المدافع المصري للملاعب سيتحدد بناءً على رؤية الجراح الذي سيقوم بإجراء العملية، لكن المتوقع في تلك الحالات أن يغيب اللاعب لفترة 8 أشهر تقريبًا.

ويتعرض الأهلي لسلسلة من الإصابات الصعبة هذا الموسم، إذ تعرض لاعب وسطه محمد محمود لقطع جديد في الرباط الصليبي للركبة أنهى موسمه مع الفريق، فيما أصيب حمدي فتحي في غضروف الركبة وأظهرت الفحوصات حاجته للعلاج لمدة 4 أشهر تقريبًا، وأخيرًا أبعدت الإصابة العضلية رمضان صبحي عن الفريق لأسبوعين وسيتواصل غيابه لـ4 أسابيع أخرى.

وستعزز إصابة سعد سمير الأزمة الدفاعية للفريق، إذ يغيب محمود متولي منذ فترة للإصابة، وكذلك زميله ياسر إبراهيم الذي تتحدث الأخبار عن خروجه كذلك من حسابات المدرب رينيه فايلر لعدم القناعة بمستواه، وأخيرًا لا يستقر رامي ربيعة على الملعب كثيرًا بسبب إصاباته المتكررة.

ويتبقى للأهلي صفقة واحدة في سوق الانتقالات الشتوية، وربما تُغير إصابة سعد سمير من حسابات الجهاز الفني والنادي بخصوصها، إذ كان الحديث عن ضم مهاجم جديد لكن الأمر قد يتغير باتجاه التعاقد مع قلب دفاع جديد.