أخبار ريال مدريد: 7 نجوم لتدعيم الفريق في الصيف المقبل وتحديد راتب بوجبا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 15 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 15 أكتوبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 15 أكتوبر 2021:

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة ريال مدريد، جهزت قائمة بأسماء عدد من النجوم، للتعاقد معهم في الصيف المقبل، خاصة مع نهاية عقودهم مع فرقهم، ولن يكون شرطًا أن تتعاقد معهم جميعًا بل ستعمل الإدارة على التعاقد مع أكبر قدر منهم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن كيليان مبابي يتصدر تلك القائمة، ويأتي معه إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، كما تريد التعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وروديجر مدافع تشيلسي، بالإضافة إلى فرانك كيسيه متوسط ميدان ميلان، ورحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي، وأخيرًا روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ.

أوضحت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد، حدد راتب بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، في حال التعاقد معه في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الشياطين الحمر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ABC، فإن إدارة الميرينجي تنوي دفع 14 مليون يورو، كراتب سنوي للاعب الفرنسي، بالإضافة إلى 30 مليون مكافأة توقيع.

أفادت تقارير صحفية، أن رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي، أكد رغبته بشأن الخروج من صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ثنائي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، سيتنافسان على التعاقد مع اللاعب الإنجليزي.

تلقى الجهاز الفني لريال مدريد، وجمهور الميرينجي، بعض الأنباء السارة بشأن إصابة مدافع الفريق دافيد ألابا، قبل مباراة شاختار في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا، فإن ألابا تعافى من الإصابة التي لحقت به، وسيكون جاهزًا للمشاركة أمام الفريق الأوكراني في المباراة الهامة والمرتقبة القادمة.