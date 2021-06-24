أخبار ريال مدريد: ميندي يحاول تعديل عقده وحسم مستقبل مارسيلو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 24 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 24 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 24 يونيو 2021:

ميندي يضغط على إدارة ريال مدريد لتعديل عقده

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع مهاجم سوسييداد

حسم مستقبل مارسيلو مع ريال مدريد

ريال مدريد يحدد أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية

ميندي يضغط على إدارة ريال مدريد لتعديل عقده

أشارت تقارير صحفية، إلى أن فيرلان ميندي، لاعب ريال مدريد يضغط على إدارة فريقه، لتعديل عقده خلال الفترة القادمة، خاصة أنه أصبح من العناصر الأساسية للفريق.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن اللاعب الفرنسي يريد تعديل راتبه وزيادته مع الميرينجي، بعد المستوى الذي ظهر به الموسم الماضي.

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع مهاجم سوسييداد

أكدت تقارير صحفية، دخول ريال مدريد في مفاوضات مع ريال سوسييداد، تمهيدًا للتعاقد مع أليكساندر إيزاك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن ريال مدريد يسعى لتعزيز هجوم فريقه، وأبدى إعجابه بالمهاجم السويدي ويريد التعاقد معه خاصة بعد المستوى الذي ظهره بهما في بطولة يورو 2020.

حسم مستقبل مارسيلو مع ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد حسم موقف ظهيره الأيسر مارسيلو، من الاستمرار أو الرحيل خلال الموسم المقبل، بعد رغبة اللاعب في الخروج.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن ريال مدريد حاول البحث عن عروض للاعب البرازيلي، ولكنه لم يجد أي عرض مناسب، بسبب راتبه العالي وسنه الكبير، مما جعله يقرر الاستمرار داخل جدران الميرينجي لموسم آخر.

ريال مدريد يحدد أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد حددت أهدافها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولن تلتفت إلى الأنباء الصحفية التي ربطت الفرق بالعديد من النجوم.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن هدف ريال مدريد الأول في الصيف المقبل، فإن مبابي هو الهدف الأول للميرينجي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ومن بعده المهاجم النرويج إرلينج هالاند موسم بوروسيا دورتموند.