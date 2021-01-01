أخبار الانتقالات | زياش إلى ميلان وريال مدريد يتواصل مع نجم إيطاليا

صحيفة "ذا صن " البريطانية أكدت أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، يريد التعاقد مع دافيد لويز مدافع آرسنال السابق.

اللاعب رحل عن المدفعجية بعد نهاية الموسم الحالي، ويستمر في البحث عن فريق جديد يلعب له خلال الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ34 سنة قد يعود مرة أخرى مع باريس لتدعيم فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.