أخبار ريال مدريد: مبابي يهدد هازارد وعودة ثنائي من المصابين

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 2 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021:

كشفت تقارير صحفية، أنه في حال تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، في الموسم المقبل، يهدد مستقبل أيدين هازارد مع الميرينجي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن تعاقد ريال مدريد مع مبابي سيحرم هازارد من مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق، وسيقلل من وضعه داخل غرفة خلع الملابس.

شهد مران ريال مدريد، بعض الأنباء السارة للجهاز الفني، بعودة ثنائي من المصابين للتدريبات، مما يفيد باقتراب مشاركتهما في المباراة من جديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن الثنائي فيرلاند ميندي، وناتشو فيرنانديز، تدربا اليوم على العشب، مما يزيد من فرص مشاركتهما في مباراة الفريق المقبلة أمام سيلتا فيجو بالدوري الإسباني يوم 11 سبتمبر الحالي.

كشف كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، سيرتدي قميص الميرينجي يومًا ما، بعد فشل انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفي تصريحات صحفية أكد بنزيما أنه تجمعه علاقة جيدة مع مبابي داخل وخارج الملعب، وشدد على رغبة اللاعب الشاب في ارتداء قميص ريال مدريد في يوم من الأيام ليحقق حلمه.

أوضحت تقارير صحفية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يدرس التعاقد مع إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، دفعة واحدة في الموسم المقبل.

وفي حال عدم تجديد عقده مع باريس، سيرحل عن الفريق الفرنسي بالمجان في الصيف المقبل، وستكون وجهته ريال مدريد، وبحسب ما ذكرته صيحفة ماركا فإن بيريز سيدخل في مفاوضات مع دورتموند للتعاقد مع المهاجم النرويجي، وسيتعاقد مع مبابي في صفقة انتقال حر.