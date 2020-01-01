ليس لاوتارو .. ريال مدريد يطارد نجماً جديداً من إنتر

زيدان يطلب تدعيمات للموسم المقبل

أوضحت تقارير إسبانية أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، حدد مركز قلب الدفاع ليتم تدعيمه بشكل أولي الصيف المقبل، ووضع ميلان شكرينيار، نجم إنتر، على رأس القائمة.

ويعتمد زيدان بشكل رئيسي على ثنائية سيرخيو راموس ورافائيل فاران، إذ لم يقنع إدير ميليتاو في عامه الأول، ولا يدخل ناتشو فيرنانديز في الحسابات بشكل كبير.

وذكرت "دياريو جول" أن زيدان وضع قائمة من الأسماء لدعم مركز قلب الدفاع، ويأتي في مقدمتها شكرينيار من إنتر بعد الأداء المميز في الموسمين الماضيين.

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التقرير أشار إلى إمكانية عرض النادي الملكي خاميس رودريجيز على النيراتزوري من أجل تخفيض قيمة الصفقة، خصوصاً وأن الكولومبي خارج الحسابات الموسم المقبل.

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وتحدث إيفان كوردوبا، نجم إنتر السابق، في الأيام الفائتة عن أنه يتمنى يوماً ما رؤية نجم منتخب بلاده بقميص النيراتزوري، ولكن أكد أن الأمر الأكثر واقعية أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي.

قائمة زيدان ضمن أيضاً دايوت أوباميكانو، لاعب لايبزيج، والذي أكد وكيله بأنه في الغالب لن يرحل الصيف المقبل وسيستمر مع ناديه الألماني رغم الطلب الكبير عليه.

ويفترض أن تعود منافسات الدوري الإسباني في منتصف يونيو المقبل، وعاد ريال مدريد للتدريبات في الأيام الماضية، ولكن بشكل فردي بعد خضوع أفراده للفحوصات.