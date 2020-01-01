الأمير بن سلمان يحلم بضم جاريث بيل

هل ينتقل جاريث بيل من ريال مدريد إلى نيوكاسل؟

يبدو أن النجم الويلزي جاريث بيل هو أبرز الأهداف التي وضعها نيوكاسل من أجل الحصول على خدماته في سوق الانتقالات الصيفية.

وكان نيوكاسل قد أصبح تحت إدارة صندوق الاستثمار السعودي برئاسة ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وبعد دفع حوالي 400 مليون يورو من أجل شراء النادي من مالكه، يسعى نيوكاسل بالحلة الجديدة إلى العودة لمصاف الكبار مرة أخرى.

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وفي الوقت الذي يضع فيه النادي خطته لإعلان عن اسم المدرب الجديد والتحضيرات لخوض سوق الانتقالات الصيفية، تأتي بعض الأسماء في قمة الاهتمامات.

ومن أبرز هذه الأسماء النجم الويلزي جاريث بيل الذي تألق في الدوري الإنجليزي من قبل مع توتنهام، ويسعى لاستعادة بريقه الذي انطفأ في ريال مدريد.

ومن جهته، رفض بيل في جميع الأوقات السابقة مغادرة ريال مدريد، حيث أنه في الصيف الماضي تلقى عرضًا بقيمة 25 مليون يورو سنويًا من الدوري الصيني ولكنه لم يوافق عليه.

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ومن جانب الأمير محمد بن سلمان، فإنه يعد هدفًا شخصيًا بالنسبة له أن ينضم جاريث بيل إلى نيوكاسل، وهو الأمر الذي ستتم مناقشته داخل جدران النادي في الفترة المقبلة.