أخبار ريال مدريد: لاعبان لحل أزمة الدفاع.. وثلاثي لايبزيج تحت المجهر

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 4 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرض يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021:

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يراقب حالة التألق التي يعيشها بعض نجوم نادي لايبزيج الألماني، واستعداده للدخول في سباق ضمهم.

أول اللاعبين هو الفرنسي المتألق في الموسم الحالي كريستوفر نكونكو، الثاني هو الظهير الأيمن نوردي موكيلي، وأخيرًا لاعب وسط برشلونة السابق إيلاش موريبا.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية تؤكد أن ريال مدريد حصل على دفعة هائلة في سعيه للتعاقد مع أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

روديجر يواصل المماطلة في محادثات التجديد مع تشيلسي، وإدارة "البلوز" تفكر في بيعه خلال يناير المقبل، بدلًا من خسارته بالمجان في نهاية الموسم.

وفي ظل حرص ريال مدريد على تحسين خط دفاعه المتهالك في الموسم الحالي، فإن النادي الملكي عاد للاهتمام بالتعاقد مع باو توريس مدافع فياريال.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن فياريال لن يمانع رحيل باو توريس في حالة وصول العرض المناسب.

وتشير تقارير إلى أن عقد باو توريس مع فياريال يتضمن شرطًا جزائيًا تصل قيمته إلى 50 مليون يورو.مقبلة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن إيدنسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد لا يرغب في الاستمرار في ملعب "أولد ترافورد".

كافاني ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الأيام القليلة الماضية، والمهاجم الأوروجوياني يرحب بالفكر في الوقت الحالي، على أن ينتقل إلى النادي الملكي في يناير المقبل.