أخبار ريال مدريد: عودة أوديجارد لآرسنال وموقف هالاند يتضح

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 14 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021:

عرض خرافي من تشيلسي لهالاند

عرض مجنون يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي للتقدم به، من أجل التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، سيجعله في المركز الثاني ضمن أغلى اللاعبين في العالم.

صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت عن خطوة جريئة من رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي، لإبعاد جميع المنافسين على ضم هالاند.

ويأتي ذلك عن طريق التقدم بعرض تصل قيمته 175 مليون يورو، لتصبح الصفقة في المركز الثاني ضمن الأغلى بتاريخ كرة القدم، خلف انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان بـ222 مليون يورو في 2017.

هالاند يُحبط ريال مدريد وتشيلسي.. تلميح جديد حول مستقبله!

نشر هالاند صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي فور وصوله إلى استعدادات بوروسيا دورتموند للموسم الجديد.

وأرفق هالاند على الصورة عبارة "اليوم الأول" في رد على ما أثير أنه قد غاب دون إذن عن كتيبة ماركو روز بالآونة الأخيرة.

كما أضاف النرويجي مشيرًا إلى استمراره "جاهز للرحلة"، والمعنى واضح أنه يستعد بكل قوة لرحلة النادي الألماني في موسمه المقبل.

فاران على أعتاب مانشستر يونايتد

تؤكد كافة التقارير الواردة من الصحف الإنجليزية أنها مسألة وقت وسيتم إعلان وصول رافاييل فاران بصورة رسمية إلى مانشستر يونايتد.

الاتفاق بين النادي الإنجليزي وريال مدريد بات وشيكًا للغاية، فيما أتمم اللاعب منذ مدة اتفاقه مع الشياطين الحمر.

هل يعود مارتين أوديجارد إلى آرسنال؟

تداولت بعض التقارير الإنجليزية احتمالية عودة مارتين أوديجارد مرة أخرى إلى آرسنال في الميركاتو الصيفي الراهن.

شرط الدولي النرويجي الوحيد لإتمام هذه الصفقة أن يكون الانتقال بصورة دائمة وليس على سبيل الإعارة، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار.

لوكاتيلي يرفض ريال مدريد وكل المهتمين إلا واحد

أفادت الصحف الإيطالية أن مانويل لوكاتيلي لن ينتقل إلى ريال مدريد أو أي من الأندية الإنجليزية المهتمة بالتعاقد معه.

الدولي الإيطالي لديه هدف ورغبة واحدة فقط، وهي ارتداء قميص يوفنتوس في العام المقبل.