أخبار الانتقالات | دوناروما يوقع لباريس وبرشلونة يغير خططه

ليفربول يرفض ضم كاباك
ذكرت مصادر خاصة لجول أن ليفربول رفض عرض شالكه للحصول على توقيع المدافع أوتشان كاباك نظير 11.5 مليون يورو.
ورغم تألق كاباك مع ليفربول معارًا الموسم الماضي، إلا أن النادي الإنجليزي رفض عرض النادي الألماني بشأنه، وفضّل عدم ضمه بصورة نهائية في أنفيلد.
برشلونة سيجدد عقد سيرجي روبيرتو
بعد الأنباء التي تم تداولها على نطاق واسع أن سيرجي روبيرتو سيرحل عن برشلونة، استقر النادي الكتالوني على العكس.
هذا ما قالته صحيفة موندو ديبورتيفو، التي أشارت إلى أن إدارة جوان لابورتا ستمنح لاعبها عرضًا للتجديد حتى صيف 2024.
رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع دوناروما
أعلن باريس سان جيرمان بصورة رسمية عن الحصول على توقيع حارس منتخب إيطاليا جيانلويجي دوناروما لمدة خمسة مواسم.
وانتهى عقد دوناروما مع ميلان بنهاية الموسم الماضي، ليصبح حرًا للانتقال أينما شاء مجانًا، وينقض البي آس جي عليه.
ميلان يعطل خطط باريس سان جيرمان لتدعيم صفوفه
هالاند يُحبط ريال مدريد وتشيلسي.. تلميح جديد حول مستقبله!
تشيلسي يعرض التعاقد مع كييزا
وفقًا لما قالته صحيفة "بيلد" الألمانية فإن تشيلسي تحرك من أجل ضم فيدريكو كييزا من يوفنتوس بعد تألقه في اليورو.
وبصورة مبدئية، لن يوافق يوفنتوس على بيع كييزا إلا بوصول عرض بقيمة 100 مليون يورو.
نافاس باقٍ في باريس رغم قدوم دوناروما
قرر كيلور نافاس عدم مغادرة باريس سان جيرمان رغم تعاقد النادي الفرنسي مع حارس آخر شاب وهو المتألق جيانلويجي دوناروما.
الحارس الكوستاريكي باقٍ بصورة مبدئية كالحارس الأول لدى كتيبة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، وينوي القتال على مركزه مع الإيطالي الآخر.