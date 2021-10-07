أخبار ريال مدريد: خيار بوجبا يتبخر.. وانطلاق مهمة البحث عن مهاجم

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 7 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرض يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس أكتوبر 2021:

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن بول بوجبا اقترب من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد.

ريال مدريد كان يأمل في عدم تجديد بوجبا مع يونايتد حتى يتحرك للتعاقد معه في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي، لكن يبدو أن هذا الخيار أصبح سرابًا.

موقع "تيم توك" الإنجليزي كشف أن ساوثهامبتون الإنجليزي يحاول التعاقد مع فابيو كارفاليو لاعب نادي فولهام.

الموقع الإنجليزي كشف أن اللاعب يجذب اهتمام عدد من الأندية الكبرى على رأسها ريال مدريد، ولذلك فإن ساوثهامبتون يحاول إقناع اللاعب بالانتقال إليه خلال الفترة المقبلة.

موقع "Fichajes" الإسباني كشف أن ريال مدريد وجه أنظاره نحو جوليان ألفاريز مهاجم ريفر بليت الأرجنتيني.

اللاعب الشاب، 21 عامًا، أثار انتباه النادي الملكي في الموسم الحالي، بعد تسجيل 11 هدفًا وتقديم مثلها من التمريرات الحاسمة في كل المسابقات خلال الموسم الحالي.

موقع "Fichajes" الإسباني أكد أن ريال مدريد يواصل البحث عن خيارات هجومية جديدة وهذه المرة وجه أنظاره نحو نادي ليل الفرنسي.

ريال مدريد يتابع اللاعب الكندي جوناثان ديفيد، الذي يقدم أداءً مميزًا مع ليل في الدوري الفرنسي، وتسجيل ستة أهداف في كل المسابقات خلال الموسم الحالي.